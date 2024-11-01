·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12278
clics
Ayuso dice que Madrid parecía 'un Sarajevo en guerra' y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas
6319
clics
OKTODAY accede a las fotografías de las lesiones que sufrieron los policías por los incidentes provocados por los radicales el pasado domingo en Madrid
5533
clics
Tremenda pillada en directo a Alfonso Serrano con sus palabras sobre la "kale borroka" en La Vuelta: "No dicen una verdad ni al médico"
5885
clics
Siete actitudes que delatan a un imbécil: cómo la estupidez moderna se disfraza de lógica
5282
clics
Nunca Ayuso había provocado un estallido semejante de Javier Ruiz en TVE, por un calibre no visto hasta ahora
más votadas
564
Tremenda pillada en directo a Alfonso Serrano con sus palabras sobre la "kale borroka" en La Vuelta: "No dicen una verdad ni al médico"
494
Rebelión en casi 50 colegios madrileños contra la prohibición de Ayuso de apoyar a Gaza: “Ahora va a haber más camisetas con sandías”
475
ABC suspende “Jimmy Kimmel Live!” “indefinidamente” por comentarios sobre Charlie Kirk (ENG)
383
Cuando el PP llamaba genocidio a los ataques de Rusia en Ucrania sin haber dictamen de un tribunal internacional
275
Lleno total en el concierto por Palestina de Brian Eno con decenas de artistas como Benedict Cumberbatch, Florence Pugh y Annie Lennox
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
14
clics
Ucrania ataca una gran refinería rusa a 1300 Km del frente [ENG]
Ucrania a intensificado los ataques contra los bienes energéticos de Rusia en un intento de socavar el esfuerzo bélico ruso.
|
etiquetas
:
ucrania
,
rusia
11
2
0
K
140
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
2
0
K
140
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Khadgar
Muy refinado el ataque.
3
K
43
#7
akyrna
#4
Algo oleoso pero muy caluroso.
1
K
14
#2
luckyy
Ucrania, sola, con sus manitas
1
K
20
#6
akyrna
Esto fastidia. Ahora están en dos horas de cola para recibir dos litros de gasolina.
El ejército, por supuesto, tiene toda la necesaria.
1
K
14
#3
Joaker
Que sigan asi, que se quemen todas las refinerias Rusas.
1
K
11
#5
Atusateelpelo
*
¿Pero una refineria no es una instalacion civil? ¿Eso no seria un crimen de guerra?
Si, es una instalacion civil y si es, obviamente, un objetivo militar...exactamente igual que las centrales energeticas que atacaba Rusia y se proclamaba como crimenes de guerra porque eran instalaciones civiles.
Edito: lo comento para aquellos de los dobles raseros...
0
K
11
#1
Catacroc
Estos hijos de puta no respetan nada. ¿Que les habra hecho esa pobre refineria?
0
K
11
#8
cunaxa
#1
La idea es que no tengan combustible para los tanques en el frente de Ucrania, supongo.
0
K
8
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El ejército, por supuesto, tiene toda la necesaria.
Si, es una instalacion civil y si es, obviamente, un objetivo militar...exactamente igual que las centrales energeticas que atacaba Rusia y se proclamaba como crimenes de guerra porque eran instalaciones civiles.
Edito: lo comento para aquellos de los dobles raseros...