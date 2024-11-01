edición general
Ucrania ataca una gran refinería rusa a 1300 Km del frente [ENG]

Ucrania a intensificado los ataques contra los bienes energéticos de Rusia en un intento de socavar el esfuerzo bélico ruso.

Khadgar #4 Khadgar
Muy refinado el ataque.
#7 akyrna
#4 Algo oleoso pero muy caluroso.
#2 luckyy
Ucrania, sola, con sus manitas
#6 akyrna
Esto fastidia. Ahora están en dos horas de cola para recibir dos litros de gasolina.

El ejército, por supuesto, tiene toda la necesaria.
#3 Joaker
Que sigan asi, que se quemen todas las refinerias Rusas.
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo *
¿Pero una refineria no es una instalacion civil? ¿Eso no seria un crimen de guerra?

Si, es una instalacion civil y si es, obviamente, un objetivo militar...exactamente igual que las centrales energeticas que atacaba Rusia y se proclamaba como crimenes de guerra porque eran instalaciones civiles.

Edito: lo comento para aquellos de los dobles raseros...
Catacroc #1 Catacroc
Estos hijos de puta no respetan nada. ¿Que les habra hecho esa pobre refineria?
#8 cunaxa
#1 La idea es que no tengan combustible para los tanques en el frente de Ucrania, supongo.
