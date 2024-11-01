edición general
9 meneos
10 clics

Ucrania: “A –20 °C, entre bombardeos y apagones, la vida es imposible”

Desde el 24 de febrero de 2022, más de una instalación sanitaria al día (más de 2.000 en total) ha sido dañada o destruida en Ucrania por los bombardeos. A ello se suman los ataques contra la red energética, que han endurecido aún más los inviernos y obligado a millones de personas a vivir con cortes recurrentes de electricidad, calefacción y agua corriente. "Ningún lugar es seguro” en Ucrania, donde en una sola noche pueden lanzarse hasta 600 drones de largo alcance, advierten nuestros equipos. Contamos con 380 trabajadores y trabajadoras...

| etiquetas: ucrania , rusia , guerra , bombardeos , centros sanitarios , msf
7 2 1 K 79 actualidad
3 comentarios
7 2 1 K 79 actualidad
cosmonauta #1 cosmonauta
Interesante contraste
0 K 17
#3 Cincocuatrotres
queda muy claro que lo mismo que esta haciendo USA con Iran lo pretendía hacer con Rusia, extender la OTAN hasta Rusia, llenar Ucrania de bases secretas y a robar, Putin hizo lo que ya Kissinger dijo que iba pasar si la OTAN se extendia hasta Rusia, Putin avisó o os vais a tomar por culo o habra guerra, afortunadamente por el momento los rusos le están dando para el pelo a los que solo saben robar a otros paises para mantener su dominio.
0 K 8
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Gracias a la somanta que le está cayendo a Irán, es posible que el número de drones disminuya
Al menos Trump habrá ayudado a Ucrania aunque sea involuntariamente
0 K 7

menéame