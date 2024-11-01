Ucrania: “A –20 °C, entre bombardeos y apagones, la vida es imposible”

Desde el 24 de febrero de 2022, más de una instalación sanitaria al día (más de 2.000 en total) ha sido dañada o destruida en Ucrania por los bombardeos. A ello se suman los ataques contra la red energética, que han endurecido aún más los inviernos y obligado a millones de personas a vivir con cortes recurrentes de electricidad, calefacción y agua corriente. "Ningún lugar es seguro” en Ucrania, donde en una sola noche pueden lanzarse hasta 600 drones de largo alcance, advierten nuestros equipos. Contamos con 380 trabajadores y trabajadoras...