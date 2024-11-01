La UCO solicita al juez del 'caso Koldo' permiso para rastrear las cuentas bancarias de Isabel Pardo de Vera

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha solicitado al juez que lleva el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional poder rastrear datos bancarios y tributarios de la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del ex director general de carreteras, Francisco Javier Herrero, que se encuentran investigados por presuntas adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones. Petición de la que el magistrado ha trasladado ya a la Fiscalía Anticorrupción para que estudie la pertinencia de estas diligencias.