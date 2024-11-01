edición general
La UCO solicita al juez del 'caso Koldo' permiso para rastrear las cuentas bancarias de Isabel Pardo de Vera

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha solicitado al juez que lleva el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional poder rastrear datos bancarios y tributarios de la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del ex director general de carreteras, Francisco Javier Herrero, que se encuentran investigados por presuntas adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones. Petición de la que el magistrado ha trasladado ya a la Fiscalía Anticorrupción para que estudie la pertinencia de estas diligencias.

#2 doppel
Sólo van a encontrar su sueldo subvencionado
oceanon3d #3 oceanon3d
No han encontrado nada en las Abalos, Koldo y Cerdan y hay que ampliar el ratio no sea que el chiringuito se les caiga.

Mientras tanto el juez Catalán espera los datos del caso Montoro que pido hace dos años ... y la juez madrileña de la pieza separada del noviete testaferro los que que pido hace varios meses.
GeneWilder #1 GeneWilder
Próximo festival del humor.
#4 Leon_Bocanegra
#0 En las etiquetas has puesto "prado de vera"
Jakeukalane #5 Jakeukalane
#4 #0 arreglado
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Dislexia, gracias por avisar y a #5 por corregirlo
