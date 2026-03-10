edición general
4 meneos
10 clics
La UCO implica a dos exaltos cargos de la Junta de Andalucía en el 'caso Rubiales' por la reforma del estadio de La Cartuja

La UCO implica a dos exaltos cargos de la Junta de Andalucía en el 'caso Rubiales' por la reforma del estadio de La Cartuja

La jueza imputa al expresidente de la empresa pública que gestionaba el estadio y al gerente, interviene sus teléfonos móviles e investiga sus movimientos bancarios desde 2014

| etiquetas: uco , caso rubiales , cartuja
3 1 0 K 50 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 50 actualidad
Asimismov #1 Asimismov
Si son ex altos cargos aquí no pasa nada, esto es de PPSoE de antes, el PPSoE de ahora no hay corrupción
:shit:
0 K 13

menéame