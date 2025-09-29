edición general
13 meneos
22 clics

La UCO confirma gestiones de la asesora de Begoña Gómez para su actividad docente

La UCO confirma que Álvarez hizo gestiones relacionadas con la cátedra de Begoña Gómez, tal y como ambas confirmaron en sus declaraciones ante el juez. La asesora dijo que no se puede coordinar la agenda pública de la mujer del Presidente del Gobierno sin conocer la privada. Begoña Gómez reconoció que encomendaba gestiones puntuales a Álvarez.

| etiquetas: peinado , begoña gómez , justicia , lawfare , uco
11 2 2 K 117 actualidad
10 comentarios
11 2 2 K 117 actualidad
Comentarios destacados:    
OCLuis #1 OCLuis
Hay españoles que están más indignados por los correos que supuestamente mandó una señora que ayudaba a la mujer del presidente que por los 230 muertos en valencia y los 7291 de Madrid.

Y si alguien no lo ve así es porque no ha consumido suficientes horas de tele-basura y de tele-manipulación.
7 K 119
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
#1 hay españoles que, no se sabe bien por qué, aceptan que les roben, que les meen en la cara.
1 K 14
Thornton #3 Thornton
#2 ¿Te refieres a los votantes del PP o de Alvise?
2 K 53
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
#3 me refiero a los votantes del PSOE, que es de lo que va la noticia. Pero tú a lo tuyo. A ver si cuela.
0 K 10
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#1 Esos son españoles de bien con pulserita y bandera.
0 K 18
#5 Oliram *
Si es una media de 2 correos al mes (a 5 min por correo total 10 minutos) lo defraudado es el 0,1% del tiempo al mes de la asesora.
Si tiene un salario por ejemplo de 50.000€ anuales sale unos 50€ anuales de malvesación, todo un record. Y para llegar a esto nos hemos gastado en justicia cuanto?
1 K 22
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
Seguramente esa sera la UCO patriótica afín a Génova 13
0 K 18
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
No nos olíamos la tostada.
0 K 10
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#4 Pues la tuya esta un poco churrascada ya a pesar de ser reencarnado.
0 K 18
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#8 que dices, galán?
0 K 10

menéame