La UCO confirma gestiones de la asesora de Begoña Gómez para su actividad docente

La UCO confirma que Álvarez hizo gestiones relacionadas con la cátedra de Begoña Gómez, tal y como ambas confirmaron en sus declaraciones ante el juez. La asesora dijo que no se puede coordinar la agenda pública de la mujer del Presidente del Gobierno sin conocer la privada. Begoña Gómez reconoció que encomendaba gestiones puntuales a Álvarez.