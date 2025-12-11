La UCO concluye que la trama hidrocarburos de Rivas y Aldama pagó a Ábalos el chalet de Cádiz

La trama de los hidrocarburos, gestionada presuntamente por la empresa de Claudio Rivas y su socio, Víctor de Aldama, pagó el chalet de José Luis Ábalos en La Alcaidesa (Cádiz). Así lo concluye la UCO en el nuevo informe entregado este jueves al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y al que ha tenido acceso laSexta, en el marco de esta causa.