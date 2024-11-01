La UCI expulsa del calendario a Rusia y Bielorrusia y a sus equipos

Los equipos nacionales rusos y bielorrusos, así como sus selecciones nacionales no podrán participar, con carácter inmediato, en ningún evento. Por otra parte, queda prohibida la aparición de todos los emblemas, nombres, siglas, banderas e himnos vinculados a Rusia y Bielorrusia en todas las pruebas del calendario internacional UCI. Por lo tanto, las camisetas de los campeones nacionales de Rusia y Bielorrusia están prohibidas