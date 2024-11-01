La UCI expulsa del calendario a Rusia y Bielorrusia y a sus equipos

Los equipos nacionales rusos y bielorrusos, así como sus selecciones nacionales no podrán participar, con carácter inmediato, en ningún evento. Por otra parte, queda prohibida la aparición de todos los emblemas, nombres, siglas, banderas e himnos vinculados a Rusia y Bielorrusia en todas las pruebas del calendario internacional UCI. Por lo tanto, las camisetas de los campeones nacionales de Rusia y Bielorrusia están prohibidas
Si aplica con unos, también aplica con otros.
El mensaje que se está dando es: No mates rubitos, pero moros si.
Así que poco se puede criticar acciones como Torre Pacheco, si ya los organismos internacionales permiten y miran a otro lado cuando se mata y mutila niños y civiles porque son musulmanes.
Y no es que sea precisamente un país democrático o respetuoso con los DDHH
Eso sin mencionar Qatar, Baréin, Azerbaiyán y demás
Nota: No te olvides de los mundiales de atletismo y esas carreras a 42 grados.
De todas formas si sumas toda la gente que hay viendo una etapa del tour de arabia saudi en la propia carretera y le restas la gente relacionada con los equipos, el número te sale negativo.