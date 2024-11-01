edición general
La UCI expulsa del calendario a Rusia y Bielorrusia y a sus equipos

Los equipos nacionales rusos y bielorrusos, así como sus selecciones nacionales no podrán participar, con carácter inmediato, en ningún evento. Por otra parte, queda prohibida la aparición de todos los emblemas, nombres, siglas, banderas e himnos vinculados a Rusia y Bielorrusia en todas las pruebas del calendario internacional UCI. Por lo tanto, las camisetas de los campeones nacionales de Rusia y Bielorrusia están prohibidas

Comentarios destacados:    
Supercinexin #5 Supercinexin
Israel para otro día. Sus Señorías de la directiva de la UCI han acabado muy cansadas después de éste duro meeting y ahora toca relajarse, cenaka, las putas de rigor en el hotel 5 estrellas reservado para éste evento y otro añito de vacaciones hasta verano de 2026.
A.more #2 A.more
EEUU e Israel que sigan masacrando. Mierda de mundo
sotillo #12 sotillo
#2 Mierda de UCI y de genocidas
Alakrán_ #3 Alakrán_
Expulsar de las competiciones deportivas a equipos por lo que hacen sus países es una soberana estupidez.
#10 R2dC
#3 Ya lo dice el dicho, aquí o follamos todos o la señorita de moral distraída al rio.

Si aplica con unos, también aplica con otros.
sotillo #13 sotillo
#3 Si solo fuera esto
Vaelicus #1 Vaelicus
Mientras EEUU e Israel....
ElenaCoures1 #17 ElenaCoures1
#1 ... whataboutism
treu #4 treu
La hipocresía del mundo
Connect #7 Connect
Es que lees esto e inmediatamente te salta a la cabeza lo de Israel.

El mensaje que se está dando es: No mates rubitos, pero moros si.
Así que poco se puede criticar acciones como Torre Pacheco, si ya los organismos internacionales permiten y miran a otro lado cuando se mata y mutila niños y civiles porque son musulmanes.
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#7 estás equivocado, porque luego llega Arabia Saudí y riega con millones a los estamentos deportivos y llevan el Tour de Arabia Saudí de ciclismo, la F1, fichan a Nadal, Mundial de fútbol, la Supercopa de España, el Dakar…

Y no es que sea precisamente un país democrático o respetuoso con los DDHH

Eso sin mencionar Qatar, Baréin, Azerbaiyán y demás
Connect #9 Connect
#8 Esos paises no estan en una guerra matando miles de niños. Podrán financiar conflictos como hace Estados Unidos, Francia o Reino Unido, pero no asesinando tan descaradamente como está haciendo Israel
#11 R2dC *
#8 Anda, es de marzo. Pensé que sería del 2022

Nota: No te olvides de los mundiales de atletismo y esas carreras a 42 grados.

De todas formas si sumas toda la gente que hay viendo una etapa del tour de arabia saudi en la propia carretera y le restas la gente relacionada con los equipos, el número te sale negativo.
Eibi6 #14 Eibi6
#8 cambia Azerbaijan por Kazajistán y tienes un triunvirato de países con equipo ciclista UCI ProTour
Veelicus #6 Veelicus
Occidente, faro de libertad y respeto a los derechos humanos...
Asnaeb #16 Asnaeb
Ah claro y después los animales sionistas si pueden, Rusia caca "israel" buena.

:peineta:
N0noYy #15 N0noYy
¿Cómo era eso de no mezclar política y deporte?
