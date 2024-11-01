edición general
La UC3M desarrolla una tecnología basada en IA que permite detectar violencia de género a partir de la voz

Un equipo de investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha desarrollado una tecnología empleando técnicas avanzadas de aprendizaje automático que permite detectar indicios de violencia de género a partir de características paralingüísticas de la voz como el tono, el ritmo o la intensidad. Este método innovador ayuda a reconocer situaciones de estrés psicológico o trauma respetando la privacidad de las personas que hablan, lo que podría tener grandes implicaciones en líneas de atención telefónica o servicios de telemedicina.

Torrezzno #2 Torrezzno *
Entiendo que funciona en ambos sentidos no? Violencia de cualquier genero a cualquiera otro.

Ahora con los therian la cosa se complica

(Me hace gracia las gilipolleces donde nuestras universidades investigan)
Gry #6 Gry *
#2 Eso depende de los datos con los que la entrenes.

Pero tendría gracia que la entrenasen con datos de víctimas de violencia de género e identificase a un hombre o a una lesbiana como tal cuando por definición no pueden serlo. Tiraría por tierra todo el proyecto y tendrían que empezar otra vez. :troll:
taSanás #8 taSanás
#2 depende si le han dado un buen curso de perspectiva a la ia
clavícula #3 clavícula
Un gran avance. Además, servirá para detectar lo contrario.
#5 DenisseJoel
#3 Si fuera así, se prohíbe su uso y listo.
taSanás #7 taSanás
#4 sin leerlo ya se sabía que era tongo xD
taSanás #1 taSanás *
Ojo! Es capaz de distinguir la violencia general y la de género. Vaya cracks
#4 Einwanderer
#1 No hace nada de eso. La publicación a la que hace referencia es esta: www.mdpi.com/2076-3417/15/22/12270 y la nota de prensa está infladísima.
Las condiciones en las que lo han probado son lo bastante vagas como para que pueda estar detectando cualquier otra cosa (lo más probable, ni siquiera aclara si la muestra y el grupo de control han sido grabados en la misma sala).
La investigación en detección de violencia es algo positivo, pero la publicación es metodológicamente pobre y la nota de prensa no le hace favor alguno a la seriedad del asunto.
#9 ernovation
Nada ni nadie puede detectar la "violencia de género" porque no existe. La "violencia de género" no es más que una etiqueta que se añade en los casos en los que interesa.
