La UC3M desarrolla una tecnología basada en IA que permite detectar violencia de género a partir de la voz

Un equipo de investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha desarrollado una tecnología empleando técnicas avanzadas de aprendizaje automático que permite detectar indicios de violencia de género a partir de características paralingüísticas de la voz como el tono, el ritmo o la intensidad. Este método innovador ayuda a reconocer situaciones de estrés psicológico o trauma respetando la privacidad de las personas que hablan, lo que podría tener grandes implicaciones en líneas de atención telefónica o servicios de telemedicina.