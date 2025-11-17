edición general
9 meneos
192 clics
UBTech lanza su primera entrega masiva de robots

UBTech lanza su primera entrega masiva de robots  

Vídeo de UBTech mostrando sus robots listos para entrega. El vídeo es real.

| etiquetas: ubtech , robots
7 2 0 K 81 tecnología
3 comentarios
7 2 0 K 81 tecnología
ThePato #1 ThePato *
Noticia
www.levante-emv.com/tendencias21/2025/11/17/comienza-primera-entrega-i

"Los destinatarios son de primer nivel: grandes fabricantes de automóviles como BYD, Geely, FAW Volkswagen y Dongfeng Liuzhou Motor, junto a gigantes tecnológicos como Foxconn, han apostado por estos robots como solución para el trabajo físico continuado en sus plantas."
2 K 37
borteixo #2 borteixo
Ok, que vengan a recoger mierda de las playas pues.
1 K 22
Macnamara #3 Macnamara *
"Where is Will Smith?"  media
0 K 9

menéame