9
meneos
192
clics
UBTech lanza su primera entrega masiva de robots
Vídeo de UBTech mostrando sus robots listos para entrega. El vídeo es real.
etiquetas
ubtech
robots
tecnología
3 comentarios
tecnología
#1
ThePato
Noticia
"Los destinatarios son de primer nivel: grandes fabricantes de automóviles como BYD, Geely, FAW Volkswagen y Dongfeng Liuzhou Motor, junto a gigantes tecnológicos como Foxconn, han apostado por estos robots como solución para el trabajo físico continuado en sus plantas."
#2
borteixo
Ok, que vengan a recoger mierda de las playas pues.
#3
Macnamara
"Where is Will Smith?"
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
