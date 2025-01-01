U2 se pronuncia sobre Gaza: "No hay justificación para la brutalidad de Netanyahu"

"Y no solo desde el 7 de octubre, sino también mucho antes… aunque el nivel de depravación y anarquía que presenciamos ahora parece territorio inexplorado””, afirma con contundencia Bono. Por su parte, The Edge ha manifestado que “Si el objetivo final es, como sugiere la plataforma del Likud, la expulsión de los palestinos de Gaza y Cisjordania para dar paso a un 'Gran Israel', entonces eso no es paz, sino sino despojo; es limpieza étnica...y genocidio cultural"