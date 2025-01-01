edición general
U2 se pronuncia sobre Gaza: "No hay justificación para la brutalidad de Netanyahu"

"Y no solo desde el 7 de octubre, sino también mucho antes… aunque el nivel de depravación y anarquía que presenciamos ahora parece territorio inexplorado””, afirma con contundencia Bono. Por su parte, The Edge ha manifestado que “Si el objetivo final es, como sugiere la plataforma del Likud, la expulsión de los palestinos de Gaza y Cisjordania para dar paso a un 'Gran Israel', entonces eso no es paz, sino sino despojo; es limpieza étnica...y genocidio cultural"

Muy tarde.
Ahora ya desde Occidente vamos a decir, poco a poco, que lo que todo el mundo veía, era cierto.
Son todo tonterías, todo el mundo sabía lo que había.
#2 Irlanda es de los países que más ha alzado la voz a favor de Palestina pero con muchísima diferencia, mucho más que países ambiguos como Rusia que han votado de forma sistemática contra resoluciones de la ONU que condenaban las políticas de Israel. Que esto no es algo de ahora, lleva ocurriendo décadas. Solo hay que informarse un poco.
Bono nació en Dublin en los 60, algo del colonialismo británico conoce.
