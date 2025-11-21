Tyson Foods, el mayor proveedor de carne de EE.UU., cierra una de sus mayores plantas de producción, con 3200 empleos [Ing]

Tyson Foods cerrará una importante planta cárnica en Lexington, Nebraska, con unos 3200 empleados en enero, después de que las reservas de ganado vacuno de EE. UU. cayeran a su nivel más bajo en casi 75 años, según informó el viernes la empresa cárnica. Tyson dijo que también reducirá las operaciones en una planta de carne de res en Amarillo, Texas, a un solo turno a plena capacidad, lo que afectará a unos 1700 trabajadores.
| etiquetas: ee.uu. , economía , trump , suministro , carne
O eso pensaba, pero leyendo la noticia indica que se debe a que una sequía ha obligado a matar a una buena cantidad de reses y ahora las están recuperando poco a poco; pero no ando muy equivocado porque al final sí indica que Trump quiere traer carne de Argentina y ha retirado el 40% de tarifas a la carne brasileña.