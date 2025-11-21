Tyson Foods, el mayor proveedor de carne de EE.UU., cierra una de sus mayores plantas de producción, con 3200 empleos [Ing]

Tyson Foods cerrará una importante planta cárnica en Lexington, Nebraska, con unos 3200 empleados en enero, después de que las reservas de ganado vacuno de EE. UU. cayeran a su nivel más bajo en casi 75 años, según informó el viernes la empresa cárnica. Tyson dijo que también reducirá las operaciones en una planta de carne de res en Amarillo, Texas, a un solo turno a plena capacidad, lo que afectará a unos 1700 trabajadores.