La TVG fue el canal autonómico que más audiencia perdió en el mes de octubre y marca mínimos históricos [GAL]

La Televisión de Galicia (TVG) fue el canal de la Federación de Organismos de Radio e Televisión Autonómicos (FORTA) que más espectadores perdió en el mes de octubre. La agencia audiovisual independente Dos 30, perteneciente al grupo Sigma Dos, explica que la televisión pública gallega registró en el mes de octubre una "caída de 1,3 puntos de share", situándose "en un escaso 7,7% de cuota de pantalla". En este sentido, sus niveles de audiencia marcan mínimos históricos, quedando por debajo de las cifras del fin de la temporada televisiva 2024-2025. Las cifras divulgadas este 1 de noviembre ponen en el foco la gestión de la nueva directora general de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galiza (CSAG), Concepción Pombo, y su equipo.

oceanon3d #4 oceanon3d *
Se derechizan tanto que entran en competencia con A3 yT5 ... ¿Y quien va a verlo teniendo tertulias de mierda, y parte, en los más generalistas?.

Así a subido TVE ... un verso suelto y necesario entre un 80% de medios no claramente conservadores sino manipuladoresm
1 K 19
desastrecolosal #10 desastrecolosal
#4 Ah! que RTVE no está manipulada... vale, ok!
0 K 6
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
Telegaita!
0 K 14
TomCollins #2 TomCollins
Telegaita la ven básicamente viejos, y éstos pues se van muriendo. Es ley de vida.
0 K 10
antesdarle #1 antesdarle
Lo que tiene meter a incompetentes a dedo. La gente tampoco es que sea gilipollas del todo.
0 K 9
ewok #3 ewok
#1 Os mesmos traballadores levan tempo denunciando a falta de pluralidade do medio: gl.wikipedia.org/wiki/Venres_negros_(CRTVG)
#0 @Pixmac, non é preciso traducires o titular e a entradiña ao castelán, neste sub as novas ven preferibelmente en galego.
2 K 38
#9 Pixmac
#3 Lo sé pero hay menos quejas y facilita la comprensión de la noticia por parte de personas no gallegohablantes, que pueden ver interés en visitar la noticia aunque esté en gallego.

La programación de TVG es bastante mala. Antes veía algunos telediarios, L@nd rober y alguna otra cosa pero ya no veo L@nd Rober (algunos invitados me han quitado las ganas) y de los informativos veo en ocasiones el local (menos afectado por los intereses políticos) y el tiempo. Muchos otros programas me dan vergüenza ajena, como "Quen anda aí", que parece la hoja parroquial (su audiencia debe tener una media de edad de 75 años, como poco) o "A miña gran cidade". No me parece nada raro que las audiencias vayan hacia abajo.
3 K 54
Pertinax #14 Pertinax
#9 Siempre quedará Luar.
0 K 12
#15 Eukherio
#14 Ya solo les funciona Miss Vaca.
0 K 8
#7 Leon_Bocanegra
Tranquilos, pronto entrará vox con el lanzallamas y la motosierra
0 K 9
ewok #13 ewok
#7 En Galiza non creo. A estes xa lles chega ben.
0 K 12
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
Los abuelos...
0 K 7
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
Fin de TODAS las tvs públicas YA!!!
0 K 7
ChatGPT #11 ChatGPT
#6 las teles públicas solo son malas si las maneja el de enfrente. Aquí se aplaude hasta que se contrate a belen Esteban para RTVE
0 K 10
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
#11 aún nos pasa poco.
0 K 7

