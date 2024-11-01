La TVG fue el canal autonómico que más audiencia perdió en el mes de octubre y marca mínimos históricos [GAL]

La Televisión de Galicia (TVG) fue el canal de la Federación de Organismos de Radio e Televisión Autonómicos (FORTA) que más espectadores perdió en el mes de octubre. La agencia audiovisual independente Dos 30, perteneciente al grupo Sigma Dos, explica que la televisión pública gallega registró en el mes de octubre una "caída de 1,3 puntos de share", situándose "en un escaso 7,7% de cuota de pantalla". En este sentido, sus niveles de audiencia marcan mínimos históricos, quedando por debajo de las cifras del fin de la temporada televisiva 2024-2025. Las cifras divulgadas este 1 de noviembre ponen en el foco la gestión de la nueva directora general de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galiza (CSAG), Concepción Pombo, y su equipo.