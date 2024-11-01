La TVG fue el canal autonómico que más audiencia perdió en el mes de octubre y marca mínimos históricos [GAL]

La Televisión de Galicia (TVG) fue el canal de la Federación de Organismos de Radio e Televisión Autonómicos (FORTA) que más espectadores perdió en el mes de octubre. La agencia audiovisual independente Dos 30, perteneciente al grupo Sigma Dos, explica que la televisión pública gallega registró en el mes de octubre una "caída de 1,3 puntos de share", situándose "en un escaso 7,7% de cuota de pantalla". En este sentido, sus niveles de audiencia marcan mínimos históricos, quedando por debajo de las cifras del fin de la temporada televisiva 2024-2025. Las cifras divulgadas este 1 de noviembre ponen en el foco la gestión de la nueva directora general de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galiza (CSAG), Concepción Pombo, y su equipo.
Así a subido TVE ... un verso suelto y necesario entre un 80% de medios no claramente conservadores sino manipuladoresm
#0 @Pixmac, non é preciso traducires o titular e a entradiña ao castelán, neste sub as novas ven preferibelmente en galego.
La programación de TVG es bastante mala. Antes veía algunos telediarios, L@nd rober y alguna otra cosa pero ya no veo L@nd Rober (algunos invitados me han quitado las ganas) y de los informativos veo en ocasiones el local (menos afectado por los intereses políticos) y el tiempo. Muchos otros programas me dan vergüenza ajena, como "Quen anda aí", que parece la hoja parroquial (su audiencia debe tener una media de edad de 75 años, como poco) o "A miña gran cidade". No me parece nada raro que las audiencias vayan hacia abajo.