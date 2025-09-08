edición general
TVE acaba con sus programas sobre ciencia

Las cancelaciones de ‘El cazador de cerebros’ y ‘Órbita laika’ vienen a confirmar que ni siquiera la casa de todos es un lugar seguro para programas de probado prestigio y servicio público.

Torrezzno #4 Torrezzno
A ver, teniendo a 100tifikos como Broncano, la Sarah Santoalla esa y demás ingenieros quien necesita ciencia. Mas familia de la tele y menos ciencia. Muerte a la inteligencia.

Televisión pública de calidad y barata
#12 Borgiano
#4 Y la Esteban, que también la contrató este director de ahora
rutas #13 rutas *
#4 Desde Redes todo ha ido cuesta abajo.

De todas formas, Broncano ha entrevistado a bastantes científicos en su programa. Más que todos los programas juntos de canales privados.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
se vienen tiempos de trincheras y esta es una de ellas
AntiTankie #10 AntiTankie
#2 yo hace tiempo que prefiero YouTube o con vpn los docus británicos
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Pues vaya mierda, aunque me siento culpable porque apenas he visto unos pocos capítulos. Espero que los mantengan en la web a ver si me animo.
a69 #14 a69
A mí no me gustaban nada: era ciencia para críos, muy condescendiente. Supongo que es el nivel pero a los que nos gusta la ciencia buscamos algo más.
madeagle #8 madeagle
Mejor, mas espacio para otro programa de tertulia politica con las opiniones de expertos como Santaolalla o Gonzalo Miro
lobotomico2 #11 lobotomico2 *
#8 Y moderados por presentadores independientes.
mr_b #1 mr_b *
Muro de pago, pero…

Pero se puede leer ;)
#9 endy *
Habrán destinado el presupuesto a nuevos chiringuitos. Los favores no se pagan solos
#7 potom *
la moral da más votos que la ciencia
#5 Raúl63
Una pena,lo gracioso será ver cómo la derecha utiliza esto.
