TVE acaba con sus programas sobre ciencia

Las cancelaciones de ‘El cazador de cerebros’ y ‘Órbita laika’ vienen a confirmar que ni siquiera la casa de todos es un lugar seguro para programas de probado prestigio y servicio público.
| etiquetas: tve , cancela , programas de ciencia , órbita laika , cazador de cerebros
Televisión pública de calidad y barata
De todas formas, Broncano ha entrevistado a bastantes científicos en su programa. Más que todos los programas juntos de canales privados.
⦁ En qué gasta RTVE mil millones: famoseo, productoras 'amigas' y programas caros que ve poca gente
⦁ Tras el fracaso de 'Maestros de la costura Celebrity', TVE ha decidido que necesitamos un reality sobre famosos decorando interiores … » ver todo el comentario
Pero se puede leer