TV3 aplaza la emisión del documental "Alerta Inundable" en medio de acusaciones de censura e injerencias políticas [CAT]

La emisión del documental Alerta Inundable, prevista para el martes 30 de septiembre dentro del programa Sense Ficció, ha quedado pospuesta sine die después de que la dirección de TV3 cuestionara su solidez. El trabajo, dirigido por Laia Mestre, realizado por Manoli Vargas y producido por Marta Rigau, recoge testimonios de ex-trabajadores de la Agencia Catalana del Agua (ACA) que denuncian presiones durante la burbuja inmobiliaria para aprobar informes favorables a proyectos en zonas inundables.