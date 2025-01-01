Tus hijos podrían estar volviéndose fascistas (y todo empezó porque no tienen novia)

En los últimos años, ha surgido un fenómeno que mezcla la cultura incel (hombres que se definen como involuntariamente célibes) con discursos radicales que idealizan la fuerza, el orden y el castigo. Son adolescentes que, incapaces de establecer vínculos afectivos o sexuales, transforman esa herida en odio. Hacia las mujeres, hacia la diversidad, hacia todo lo que desafíe su idea de poder masculino.
| etiquetas: incel , fascistas , extrema derecha , novia
link.springer.com/article/10.1007/s12144-024-06236-6?
Este artículo revisa cómo la “incelosfera” online fomenta el odio misógino, legitima ideales violentos y actúa como vía hacia creencias extremistas.
icct.nl/publication/why-terrorism-studies-miss-mark-when-it-comes-ince; » ver todo el comentario
Aquí si un joven no moja, hace un vídeo de "contigo no bicho", ae descojona y espera, porque siempre les llega. Sin excepción. No sufren las directrices religiosas de países como EEUU, donde se da el tema mayormente.
Efectivamente, en España la vida social y sexual de los adolescentes no es idéntica a la de EE.UU., y el “incelismo” no es un movimiento… » ver todo el comentario
www.meneame.net/story/radicalizacion-dentro-red-extremistas-misoginos-
www.meneame.net/story/francia-detenido-joven-18-anos-planear-actos-ter
www.meneame.net/story/adverti-autoridades-sobre-pero-no-paso-nada-ento
Lo que sigo sin entender, es como la gente pobre vota a partidos de derechas
Lo que pones por si solo son gotas en un océano de cientos de millones de personas. Y el articulo esta basado en nada.
cc #6
www.reddit.com/r/MyBoyfriendIsAI/
Lo primero si: es parte de la guerra cultural.
Lo segundo no lo tengo claro: tienen altacoves de radicalizacion y q les u en a ña secta por millones. No parece q necesiten nada externo...