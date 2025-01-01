edición general
Tus hijos podrían estar volviéndose fascistas (y todo empezó porque no tienen novia)

En los últimos años, ha surgido un fenómeno que mezcla la cultura incel (hombres que se definen como involuntariamente célibes) con discursos radicales que idealizan la fuerza, el orden y el castigo. Son adolescentes que, incapaces de establecer vínculos afectivos o sexuales, transforman esa herida en odio. Hacia las mujeres, hacia la diversidad, hacia todo lo que desafíe su idea de poder masculino.

MellamoMulo #13 MellamoMulo
#6 te felicito por no tener cerca ninguno de estos elementos. Tu experiencia personal al igual que la mía es irrelevante si lo que deseas es algo riguroso. Aquí te dejo algunos estudios que lo relacionan:
link.springer.com/article/10.1007/s12144-024-06236-6?
Este artículo revisa cómo la “incelosfera” online fomenta el odio misógino, legitima ideales violentos y actúa como vía hacia creencias extremistas.
icct.nl/publication/why-terrorism-studies-miss-mark-when-it-comes-ince;   » ver todo el comentario
Pertinax #15 Pertinax *
#13 Sigo dudando más que mucho esa relación adolescencia/fascismo/incelismo. Todos los adolescentes que conocemos, tú y yo, sin excepción, se zumbarían a una escoba sea comunista o ultraliberal, cuestión que por lo general se las traen al pairo. Lo del incelismo es otra importación de concepto chorra anglo protestante marginalísimo que aquí sigue sin existir, porque aquí, mucho o poco, se ha frungido toda la vida, porque aquí la jodienda no tiene enmienda.
MellamoMulo #22 MellamoMulo
#15 Creo que aquí hay una confusión importante: el incelismo no es simplemente “no ligar” o estar temporalmente sin pareja, ni mucho menos una cuestión voluntaria o anecdótica. El término incel (involuntarily celibate) describe un subgrupo que se define y junta alrededor de una identidad basada en la frustración sexual, pero que ha evolucionado en internet hacia comunidades muy concretas donde esa frustración se mezcla con discursos de odio, misoginia extrema y, en algunos casos, referencias…   » ver todo el comentario
Pertinax #24 Pertinax *
#22 Es que, vuelvo a repetir, no veo esa problemática en España. Ni entiendo de qué modo se concluye que un adolescente español se convierta en incel y a la par en fascista. No existen casos ni excepcionales, esa es la realidad.

Aquí si un joven no moja, hace un vídeo de "contigo no bicho", ae descojona y espera, porque siempre les llega. Sin excepción. No sufren las directrices religiosas de países como EEUU, donde se da el tema mayormente.
MellamoMulo #25 MellamoMulo
#24 que no lo percibamos no significa que no exista. Hay estudios y datos que muestran conexiones entre incelismo y discursos extremistas también en contextos hispanohablantes, aunque sean menos visibles que en otros países. El análisis no parte de opiniones personales, sino de patrones que se repiten en comunidades online y que acaban influyendo aquí también
Efectivamente, en España la vida social y sexual de los adolescentes no es idéntica a la de EE.UU., y el “incelismo” no es un movimiento…   » ver todo el comentario
Pertinax #1 Pertinax
¿Y basan esta conclusión en...?
Pertinax #6 Pertinax
#2 Yo preguntaba por algún estudio que relacionarse adolescencia, fascismo e incelismo. Porque seré raro, pero no conozco ningún caso ni lejano.
#11 omega7767
#6 yo tengo leido que el feminismo radical de los últimos tiempos promovido por partidos de izquierda, acerca a los jovenes a partidos de derecha y me tiene más lógica

Lo que sigo sin entender, es como la gente pobre vota a partidos de derechas
#16 Cntrl
#11 ellos no entienden como hay heteros, españoles, ... que votan partidos de izquierdas. Cada uno se identifica con el grupo que quiere, no necesariamente elige grupo en función de su nivel económico
#18 yarkyark *
#2 Sacamos ahora la lista de delitos cometidos por casados, mineros, informáticos, abogados, carniceros, pastores, banqueros...

Lo que pones por si solo son gotas en un océano de cientos de millones de personas. Y el articulo esta basado en nada.

cc #6
elsnons #14 elsnons *
#1 en que todo debe mirarse en clave política, el comer, ir al baño, pegarte un pedo y según huela......todo es política hoy día.
#7 cocococo
Ahora se van atando cabos y la cosa parece más lógica. ¿Qué mujer tendría relaciones sexuales con un calvo? Muchos calvos se hacen fascistas y así parecen que son cabezas rapadas, no calvos naturales.
reithor #9 reithor
#7 muchas. Mira Jason Statham.
gitamon #4 gitamon
o sea, que follar poco te hace fascista. Vamos no me jodas
themarquesito #8 themarquesito
#4 No exactamente. El no comerse una rosca puede acabar llevando al mundo incel, que es un gran caladero de la extrema derecha
frg #19 frg
#8 Osea, ¿que la falta o el exceso de masturbación te hace fascista? Porque la explicación que das suena a explicación de mierda.
Valdreu #26 Valdreu
#19 No ha dicho eso, has hecho una simplificación burda, al nivel de decir que si fumas porros vas a acabar en la heroína.
#12 XXguiriXX
Los adolescentes y jóvenes tienden a ser de derechas no porque no follen, sino porque les gustan los mensajes antisistema y “rebelarse” contra los excesos del “comunismo” y “wokismo”. Claro que las cagadas de Trump los están devolviendo al centro e izquierda. Poco durará la primavera de derecha.
Bifaz #3 Bifaz
Que se echen una novIA.
www.reddit.com/r/MyBoyfriendIsAI/
Jointhouse_Blues #10 Jointhouse_Blues
Es el resultado de la guerra cultural impulsada para enfrentarnos unos a otros. Y señalado únicamente a una de las partes afectadas, sin buscarle una solución, solo estamos siguiendo el camino marcado que perpetua esta situación.
ostiayajoder #23 ostiayajoder
#10 a ver....

Lo primero si: es parte de la guerra cultural.

Lo segundo no lo tengo claro: tienen altacoves de radicalizacion y q les u en a ña secta por millones. No parece q necesiten nada externo...
Inutil #5 Inutil
La culpa es de las mujeres... :shit:
#20 Cntrl
#5 de las mujeres incel?
#17 bitonrino
Básicamente es ... no tienen novia, ni empleo, ni salarios dignos, ni casa, ni perspectivas de futuro, ... pues a la mierda todo ...
#21 Cntrl
#17 y quieren prohibirles ir de putas ...
