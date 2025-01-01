Tus hijos podrían estar volviéndose fascistas (y todo empezó porque no tienen novia)

En los últimos años, ha surgido un fenómeno que mezcla la cultura incel (hombres que se definen como involuntariamente célibes) con discursos radicales que idealizan la fuerza, el orden y el castigo. Son adolescentes que, incapaces de establecer vínculos afectivos o sexuales, transforman esa herida en odio. Hacia las mujeres, hacia la diversidad, hacia todo lo que desafíe su idea de poder masculino.