Turull pide el fin del "genocidio" en Gaza, pero reclama no hacer "postureo" con las medidas

Jordi Turull, secretario general de Junts, ha pedido hoy el fin del "genocidio" en Gaza y defendido la solución de los dos Estados, aunque reclama abordar la cuestión desde el "rigor" y no hacer "postureo o campaña electoral" con las medidas para pararlo. Evitó valorar directamente el paquete de medidas contra Israel que el PSOE y Sumar están negociando con la intención de aprobarlas en el Consejo de Ministros del próximo martes, aunque ha dicho que "no sabemos si eso es postureo o no. Cuando conozcamos las medidas nos pronunciaremos".