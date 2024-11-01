edición general
4 meneos
3 clics
Turull pide el fin del "genocidio" en Gaza, pero reclama no hacer "postureo" con las medidas

Turull pide el fin del "genocidio" en Gaza, pero reclama no hacer "postureo" con las medidas

Jordi Turull, secretario general de Junts, ha pedido hoy el fin del "genocidio" en Gaza y defendido la solución de los dos Estados, aunque reclama abordar la cuestión desde el "rigor" y no hacer "postureo o campaña electoral" con las medidas para pararlo. Evitó valorar directamente el paquete de medidas contra Israel que el PSOE y Sumar están negociando con la intención de aprobarlas en el Consejo de Ministros del próximo martes, aunque ha dicho que "no sabemos si eso es postureo o no. Cuando conozcamos las medidas nos pronunciaremos".

| etiquetas: jordi turull , junts , cataluña , genocidio , gaza , israel , palestina , postureo
4 0 0 K 58 politica
7 comentarios
4 0 0 K 58 politica
Supercinexin #2 Supercinexin
Los cerdos de El Nacional punt cat poniendo entre comillas "genocidio". Lo que cabe esperar de esos racistas de mierda. No defraudan.
1 K 29
#5 Hombre_de_Estado
#2 Hombre, yo no soy precisamente sospechoso (he mandado literalmente decenas y seguramente cientos de envios denunciando el genocidio en Gaza, que es lo que es), pero desde el punto de vista periodístico, diría que es lo correcto: entrecomillar las palabras literales de la persona que las emite.

Si no lo hace, tampoco igual pasa gran cosa, ante lo obvio del genocidio. No sé muy bien de que palo va El Nacional, lo mandé de esa fuente porque es de las pocas que lo recogía (La Vanguardia…   » ver todo el comentario
0 K 20
Supercinexin #6 Supercinexin
#5 No lo digo por ti personalmente. Mucha gente no se da cuenta,. sobretodo porque como buenos nacionalistas catalanes que son sacan mucha mierda del PP y de "España" y eso les hace parecer "de izquierdas" ante gente poco informada. Pero El Nacional.cat es un periódico de derechas, Juntero y además islamófobo, antiinmigración y racista.
0 K 17
#7 Hombre_de_Estado
#6 Sí, ya sé que no lo decías por mí. Yo simplemente lo mandé porque no tenía claro si Junts había usado el término "Genocidio" para Gaza hasta ahora. Y de ser la primera vez, tendría cierta relevancia, independientemente de lo que cada uno piense (que si perfecto, que si a buenas horas...). Saludos.
0 K 20
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Zurull: Cuando conozcamos las medidas las rechazaremos junto pepé y vox.
1 K 24
Veelicus #1 Veelicus
Lo que hay que hacer es lo que hace Junts... nada salvo apoyar a los Sionistas, claro que si guapi.
0 K 11
#4 luckyy
Qué va a decir un nazi de otro nazi!!!
0 K 6

menéame