Turull acusa a Podemos de aplicar "un 155" a Catalunya en inmigración y alinearse con PP-Vox

Turull acusa a Podemos de aplicar "un 155" a Catalunya en inmigración y alinearse con PP-Vox

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado este martes a Podemos de aplicar "un 155 en materia de inmigración" por su oposición al traspaso de estas competencias a Catalunya así como de alinearse con PP y Vox.

Fartón_Valenciano #2 Fartón_Valenciano
Bueno, básicamente esta acusando a Podemos de catalanofobia... Te tienes que reír... xD xD xD
Pertinax #3 Pertinax *
#2 Que no se preocupe, en 18 meses se arregla.
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
Oh... Pobres independentistas catalanes, que votan en contra de lo que le sale de las pelotas, pero se ofenden si otros votan en contra de lo que ellos quieren.

Pues ya sabéis, empezad a negociar con Podemos los presupuestos (con sus condiciones) si queréis esto. Ellos estarán encantados de contar con vuestros votos para arrancarles medidas sociales a Sánchez.

Y si no, pues a tomar por culo vuestras competencias, como vosotros habéis mandado a tomar por culo el recorte de jornada.
Skiner #5 Skiner
#4 Les gusta más chantajear que negociar. :troll:
y cuando no lo consiguen rabieta.
#6 encurtido
Igual que la catalanofóbica reducción de jornada laboral semanal.
#1 doppel
Y podemos acusará al psoe de alinearse con los racistas de junts
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones *
Joder, que les sale barata la droga a los de Junts. Se puede criticar la decisión de Podemos pero no hace falta decir chorradas.
CerdoJusticiero #8 CerdoJusticiero
PP-Vox no quieren ceder nada a Cataluña porque es una autonomía que ni controlan ni controlarán. Also, malvados catalanes.

Podemos no quiere dar a Junts una herramienta para que ejerzan la xenofobia que les caracteriza.

Y Pedro (el PSOE no existe) está a ver qué pesca, como siempre.
