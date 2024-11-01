Turull acusa a Podemos de aplicar "un 155" a Catalunya en inmigración y alinearse con PP-Vox

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado este martes a Podemos de aplicar "un 155 en materia de inmigración" por su oposición al traspaso de estas competencias a Catalunya así como de alinearse con PP y Vox.
Pues ya sabéis, empezad a negociar con Podemos los presupuestos (con sus condiciones) si queréis esto. Ellos estarán encantados de contar con vuestros votos para arrancarles medidas sociales a Sánchez.
Y si no, pues a tomar por culo vuestras competencias, como vosotros habéis mandado a tomar por culo el recorte de jornada.
y cuando no lo consiguen rabieta.
Podemos no quiere dar a Junts una herramienta para que ejerzan la xenofobia que les caracteriza.
Y Pedro (el PSOE no existe) está a ver qué pesca, como siempre.