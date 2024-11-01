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Turquía quiere una prohibición total del tabaco en 2040

El plan que propone el borrador de ley tiene su culminación el 1 de enero de 2040: a partir de esta fecha, importar, producir, transportar o vender productos de tabaco conllevará sanciones judiciales de entre 1 millón y 5 millones de liras (entre 19.000 y 95.000 euros); y comprar, poseer, o introducir productos de tabaco en el país en el equipaje, será sancionado con multas administrativas de entre 50.000 y 250.000 liras (entre 955 y 4.770 euros), cuantías que aumentarán progresivamente hasta esa fecha en función de la evolución de la inflación

| etiquetas: turquía , tabaco , prohibición
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7 comentarios
9 3 0 K 99 drogas
joffer #5 joffer
Noticia de gran calada.
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Me acuerdo en la televisión turca cuando sale alguien fumando le tapan el piti con una flor superpuesta. xD
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joffer #6 joffer
#2 pero eso es como, como fumar hierva
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Catapulta #1 Catapulta
Bien está. Lo malo es no dar moratoria a los fumadores para dejarlo o permitirles fumar hasta que mueran. Es una ley que debería implementarse desde menores de 18.
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#3 Lusco2
#1 Al tabaco también se le atribuyen usos medicinales, la nicotina es un neuroprotrector y desde siempre se ha sabido que mejora concentración y memoria de los estudiantes.
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#7 UNX
No hemos aprendido nada tras décadas de prohibicionismo.
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