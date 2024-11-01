Turquía quiere una prohibición total del tabaco en 2040

El plan que propone el borrador de ley tiene su culminación el 1 de enero de 2040: a partir de esta fecha, importar, producir, transportar o vender productos de tabaco conllevará sanciones judiciales de entre 1 millón y 5 millones de liras (entre 19.000 y 95.000 euros); y comprar, poseer, o introducir productos de tabaco en el país en el equipaje, será sancionado con multas administrativas de entre 50.000 y 250.000 liras (entre 955 y 4.770 euros), cuantías que aumentarán progresivamente hasta esa fecha en función de la evolución de la inflación