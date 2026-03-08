Turquía nuclear: El tercer aspirante al que nadie quiere mirar

Pero la geopolítica no funciona como un foco de teatro: mientras el público mira al escenario, la verdadera acción suele desarrollarse entre bastidores. Y Turquía. Sí, Turquía: un país OTAN, aliado formal de Occidente, pero mucho más que eso. El 9 de febrero de 2026, el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, fue preguntado en CNN Türk si Turquía debería adquirir armas nucleares. No dijo que sí. Tampoco dijo que no. Hizo una pausa calculada. En diplomacia, lo que no se niega se afirma.
| etiquetas: turquía , nuclear , otan , arma , tnp , tratado