Turquía: el gobierno del AKP planea introducir educación obligatoria y evaluaciones psicológicas para las parejas que se casen [TUR]

El objetivo es fortalecer las instituciones familiares y prevenir el creciente número de divorcios. Las parejas deberán someterse a exámenes físicos y de salud mental para obtener una "licencia de matrimonio". También se brindará apoyo psicológico y asesoramiento a los recién casados después de la boda. Desde la pandemia prevalece una perspectiva más egocéntrica e individualista. Los jóvenes ya no quieren simplemente pasar su vida con una persona, tener hijos y responsabilizarse de ellos. Estamos viendo los efectos de esto en Turquía.