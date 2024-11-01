edición general
Turquía: el gobierno del AKP planea introducir educación obligatoria y evaluaciones psicológicas para las parejas que se casen [TUR]

El objetivo es fortalecer las instituciones familiares y prevenir el creciente número de divorcios. Las parejas deberán someterse a exámenes físicos y de salud mental para obtener una "licencia de matrimonio". También se brindará apoyo psicológico y asesoramiento a los recién casados después de la boda. Desde la pandemia prevalece una perspectiva más egocéntrica e individualista. Los jóvenes ya no quieren simplemente pasar su vida con una persona, tener hijos y responsabilizarse de ellos. Estamos viendo los efectos de esto en Turquía.

capitan__nemo #2 capitan__nemo
En vez de hacer el famoso examen de padres hacen esto.
Milmariposas #3 Milmariposas
Les auguro una bajada drástica del número de matrimonios, porque creo sinceramente que van a conseguir el efecto contrario.
Pertinax #1 Pertinax
Pues mira... :troll:
