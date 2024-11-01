¿Turistas que pagan 1.000 euros por noche en Madrid? Son y serán una ínfima minoría

Leo en El País una noticia con este titular: Madrid apuesta por los turistas que pagan 1.000 euros por noche. La historia trata de que en Madrid hay muchos hoteles, cada vez más, "de lujo". Concretamente, se nos dice, en la ciudad de Madrid hay 810 hoteles. "De ellos, 40, el 8%, son considerados de lujo, explican desde la Comunidad de Madrid." No sabemos exactamente quién ni dónde ha dicho lo de que 40 son de lujo. Pero o ellos, o el periodista de El País anda flojucho en matemáticas porque 40, sobre 810, son más bien el 4,9%, no el 8%