Turistas británicos desatan el caos en un hotel de Lanzarote con su 'guerra de tumbonas': "Vergüenza ajena"

Esta táctica consiste aguardar desde primera hora de la mañana a la apertura de la piscina, para correr hacia ella y poder reservar con la toalla una tumbona o hamaca. Sin embargo, la realidad muestra escenas bochornosas y absurdas, como la que compartió Rachael, una joven inglesa de 28 años, que se encontraba veraneando en un hotel en Playa Blanca, Lanzarote.

Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Si me pagaran para ir de vacaciones a un hotel de esos, no se me ocurriría ir (salvo que el pago fuese una cifra de al menos seis dígitos), conque imagínate pagar yo por acudir a un recinto hipermasificado lleno de monguers.

Dejadlos, a ver si se matan entre ellos y se extinguen.
Projectpep #4 Projectpep
#2 yo soy un vendido, a mi 5 dígitos me valen.
Bhuvaya #15 Bhuvaya
#2 con cuatro dígitos voy y me pego con los anglos.
makinavaja #7 makinavaja
¿Para qué van a la costa si están todo el día apalancados en una piscina? No lo entiendo... ¿Qué mas les da estar en la playa que en medio de Castilla?
rafran #9 rafran
#7 Esto tiene su lado positivo: hace un par de meses estuve en un hotel de lanzarote de esos llenos de guiris que a las 9 se lanzaban a la caza de tumbonas.
Pues bien, ibas a la playa y estaba sola para ti y tu familia, solo estaban las familias de los pocos españoles mas que habia por alli. Daba gusto tener 50 metros de playa solo para ti y los nenes, sabiendo que mientras tanto la piscina del hotel era una guerra
Gry #12 Gry
#7 Evitar calcinarse con las temperaturas, el mar algo refresca.
angelitoMagno #11 angelitoMagno
El truco es saltar desde el balcón a la piscina y así llegas el primero a la tumbona.
Connect #5 Connect *
Hay por ahí mucho más caóticos de esas carreras por las tumbonas.
En más de una ocasión se pelean a empujones.
También está la que pilla cinco tumbonas y se estira totalmente en horizontal en las cinco para guardar tumbonas al marido y los tres hijos.
Luego está el que se va llevando toallas de las tumbonas cuando cree que no le ven, pero algún vecino de tumbona avisa, o alguien de la familia le pilla y se vuelve a liar.

Solo hay que buscar "Sun bed Wars" y hay un montón que dan aún más verguenza ajena.

Esto es parte del turismo barato. En los hoteles de alta gama hay muchas menos habitaciones y tumbonas para todos. Pero claro, eso se paga.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
lo esperado de la ponzoñosa e infame idiosincracia britanica, nada nuevo
Arzak_ #8 Arzak_
Tumbonas en los balcones podría ser una solución 8-D
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
En vez de practicar el balconing ahora se dedican a la guerra de tumbonas, eso si las borracheras siguen igual, estos hijos de la gran Bretaña no cambian.
MisturaFina #6 MisturaFina
Todos los estupidos se juntan a hacer lo mismo a la misma hora.
vicus. #3 vicus.
Donde está Desokupa cuando hace falta.
Imag0 #14 Imag0
si se comportan como ganado lo que necesitan es unos cuantos Collies que les muerdan las patas cuando se pasan de la raya.
#16 molybdate
#14 Pobres perros, que esta gente pueden ser muy border...

Eah me voy...
#10 cocococo
Por donde pasa el turismo no vuelve a crecer la hierba, solo la marihuana, todo se va a la mierda.
#13 cocococo
También hay que ser guarro para usar una tumbona de esas donde se acuesta mucha gente y más si le ponen una toalla encima. Yo prefiero acostarme encima de un sitio lleno de mierda de vaca que donde previamente se acostó un turista inglés.
