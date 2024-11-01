·
3
meneos
19
clics
Turismofobia y relato mediático negativo hacen caer ocupación en Barcelona
Apartur: ocupación de apartamentos turísticos en Barcelona bajó un 2,5% en agosto por la influencia del relato mediático sobre turismofobia y masificación
|
etiquetas
:
turismofobia
,
barcelona
,
apartur
,
turismo
2
1
3
K
5
actualidad
27 comentarios
2
1
3
K
5
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
powernergia
#3
La pusisteis verde diciendo continuamente que iba a hundir el turismo, solo por las tímidas medidas que se tomaron al respecto.
Pero seguro que los tuyos, eliminando la tasa turística, con mas apartamentos turísticos, mas hoteles y mas cruceros, lo arreglan.
"A la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se le ha ocurrido la curiosa idea de frenar la actividad turística de la ciudad. Fue prácticamente su primera decisión importante al ser nombrada alcaldesa, y consistió en suspender la concesión de licencias turísticas en Barcelona"
juandemariana.org/ada-colau-y-su-ataque-totalitario-contra-el-turismo-
6
K
69
#8
alcama
*
#6
No entiendo: entonces la gente la vota , sale alcaldesa y luego no hace lo que dice que va a hacer ¿y es culpa mia?
1
K
12
#9
powernergia
#8
Si, si hizo lo que dijo que iba ha hacer, y si no fueran por esas medidas tendrían aún mas turismo, otra cosa es que se pueda hacer mucho mas, o que se pueda hacer mucho menos.
2
K
18
#10
alcama
#9
Ah, que encima hay que darle las gracias
1
K
4
#1
powernergia
Este verano pasee por Las Ramblas y era absolutamente impresionante la marea humana que estábamos allí, no entiendo como los barceloneses han podido soportar llegar hasta este punto, solo por el beneficio de una minoría.
4
K
53
#3
alcama
#1
Votaron a Colau y Colau no les resolvió el problema
0
K
5
#4
berkut
#3
¿Y, qué más pueden hacer?
0
K
10
#5
alcama
#4
A mi plin, no soy barcelonés, por suerte. Que resuelvan sus problemas ellos
0
K
5
#12
BRRZ
#3
A Colau se la verá con más cariño en 10 años que hace 10. Frenó los AirBnB y peatonalizó muchas calles y por muchos aspavientos histéricos que hicieron todos, el nuevo alcalde del PSC no ha tenido huevos a revertirlo. E hizo una cosa que creo que es la mas importante, le enseñó a Bcn que no hace falta ser de la burguesía de toda la vida para llegar a alcaldesa. Ni para repetir como alcaldesa.
0
K
6
#13
alcama
*
#12
Creo que pintas una imagen de Barcelona que no corresponde con la realidad.
Por cierto, el PP en Madrid ha peatonalizado muchas calles y tambien limitó las licencias de pisos turisticos.
0
K
5
#16
BRRZ
#13
pues por lo que sea no le han hecho la campaña de acoso y derribo que han hecho a Colau.
Ni los publirreportajes a favor de las super ollas que han hecho a Bcn.
0
K
6
#17
alcama
#16
No, a Almeida no le hacen campañas de acoso y derribo, no ....
0
K
5
#15
cosmonauta
*
#12
¿Perdón? Los apartamentos turísticos se han multiplicado en las dos legislaturas de Colau.
Y concedió licencias turísticas indiscriminadas que Collbony no renovará pero debe esperar a que caduquen.
Son números, no opiniones
0
K
12
#14
cosmonauta
*
#1
Una inmensa minoria.
0
K
12
#19
powernergia
#14
No estoy de acuerdo, al final los beneficios del turismo en una región con muchas otras actividades económicas, es muy limitado, empleo de mala calidad, sector inmobiliario y poco mas. Los prejuicios, incluso económicos, llega un punto en el que son superiores.
Es una derivada de "la maldición de los recursos" que suele aplicarse a los recursos naturales, pero también al turismo, y es que el dinero facil que atrae se resta a otras inversiones de mas calidad pudiendo perjudicar a la larga.
Creo que nadie quiere renunciar al turismo, pero como cualquier otra cosa, tiene que tener unos límites para evitar los problemas, los partidos de derecha nunca quieren oir hablar de esos límites.
0
K
12
#22
cosmonauta
*
#19
Puedes no estar de acuerdo o vestirte en la ideología que quieras pero la realidad es que una significativa parte de la población vive directamente o indirectamente del turismo.
Pero si cambiamos hoteles de lujo por hostels, puteamos al crucerista y llenamos la ciudad de apartamentos turísticos, en lugar de avanzar retrocedemos.
0
K
12
#20
Macnulti_reencarnado
#1
que gentuza, mira que no dejarte pasear a solas...
0
K
7
#23
powernergia
#20
"la marea humana que
estábamos
allí"
0
K
12
#24
Macnulti_reencarnado
*
#23
sé leer.
0
K
7
#25
powernergia
#24
Pero no sabes entender, yo formaba parte de esa marea humana.
0
K
12
#26
Macnulti_reencarnado
#25
0
K
7
#2
NoMeVeas
*
que fuente de mierda es esa? Lo raro sería que lo achaquen a la subida de los precios o a la masificacion que lo hace todo menos atractivo
2
K
23
#27
devilinside
#18
No te preocupes, otro carajillo y a rendir un poco más
0
K
12
#11
Connect
No se puede hacer nada contra el turismo. Hay tanto negocio montado alrededor de esta economía, que está totalmente enquistado. Los turistas llegan en avión, cruceros y en coche. No los vas a poder parar. La única manera sería cerrar algunos hoteles, frenar totalmente los apartamentos turísticos creando una sección de Mossos para perseguir esta actividad ilegal, y reducir a la mitad los muelles de cruceros.
El turismo, después de ya muchos años, se está viendo que no genera riqueza más que a…
» ver todo el comentario
0
K
12
#21
Macnulti_reencarnado
#11
claro que sí, y que todo el que pierda el trabajo se haga funcionario.
0
K
7
#7
PijoProgre
*
Barcelona es un remanso de paz y amor y si hay muchos robos y crímenes es que porque somos una sociedad decadente occidental heteopatriarcal opresora y xenófoba. Les progresistes sabemos cómo solucionar esto. Fuera fronteras y viva la multiculturalidad!!
1
K
9
#18
Andreham
#7
¿Tan temprano y ya haciendo las 2 horas y media extra de la semana?
Ánimo, te queda mucha jornada.
0
K
8
Ver toda la conversación (
27
comentarios)
