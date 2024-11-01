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Turismo popular y lujo comunal: aprendiendo de Brasil

Turismo popular y lujo comunal: aprendiendo de Brasil

El Serviço Social do Comércio es una red privada sin ánimo de lucro que ofrece desde hace 80 años vacaciones a precios asequibles a las clases trabajadoras.

| etiquetas: turismo popular , brasil , lujo , comunal , vacaciones
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