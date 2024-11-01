Túmulo romano monumental hallado en Baviera (ENG)

Cerca de Nassenfels, en la Alta Baviera, se han desenterrado los cimientos de un túmulo funerario de la época romana con muros de piedra . Construcciones circulares de piedra como esta son hallazgos extremadamente raros en la entonces provincia romana de Recia. La calidad de la construcción, el estilo mediterráneo de la base de piedra de los muros y su ubicación junto a la Vía Claudia Augusta, la principal calzada romana que cruzaba los Alpes indican que se trataba de un túmulo funerario de la época romana.