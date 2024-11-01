La tumba de un guerrero ávaro (Hu)  

La cabeza, el pecho y el abdomen del guerrero enterrado habían sido mutilados durante el período ávaro, y solo los brazos y los huesos de la parte inferior del cuerpo permanecieron en orden anatómico. Sin embargo, a los autores no les interesaban el sable, las puntas de flecha , el cuchillo largo que quizá también se usó como arma, ni los accesorios de plata del cinturón, las trenzas doradas y los pendientes de cuentas de vidrio del hombre; los dejaron todos en la tumba, algunos intactos y sin moverlos.