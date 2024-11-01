edición general
11 meneos
10 clics
Tucker Carlson: "Israel es la región más violenta del mundo" [ENG]

Tucker Carlson: "Israel es la región más violenta del mundo" [ENG]

El podcaster y presentador estadounidense conservador declaró en su programa que, antes de viajar a los Territorios Ocupados, tenía la intención de compartir la información de su vuelo con el ejército israelí. Según Rokna, Carlson afirmó: «Quería que esta información llegara al ejército israelí para que no nos confundieran con un dron iraní». Continuó: «No quiero parecer paranoico, pero esta es probablemente la región más violenta del mundo.

| etiquetas: israel , región , violenta , tucker , carlson
9 2 1 K 137 actualidad
5 comentarios
9 2 1 K 137 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Tucker Carlson se ha vuelto un woke de derechas desde que empezó a criticar abiertamente a Israel por el genocidio
www.meneame.net/story/faccion-antiisraeli-proirani-derecha-perdio-trum
4 K 93
azathothruna #3 azathothruna
La fuerza me dice que al final, los sionazis en palestina seran traicionados por los MAGA
1 K 28
Asimismov #4 Asimismov *
#3 son ellos mismos. Nunca cesarán su apoyo al control del canal de Suez, el Bósforo y Ormuz, desde un portaaviones que no se puede hundir, apesar de Egipto, Turquía e Irán.
1 K 25
otama #1 otama *
Y normal me parece. Cuando tienes un gobierno genocida apoyado por un pueblo fanático, lleno de odio y que se cree impune...
1 K 21
#5 UNX
Incluso si consiguen expandirse allá donde quieren y completar la limpieza étnica, la violencia no parará porque luego se matarán entre ellos.
Un supremacista nunca se puede quedar sin nadie a quien culpar.
0 K 12

menéame