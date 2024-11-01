Tucker Carlson: "Israel es la región más violenta del mundo" [ENG]

El podcaster y presentador estadounidense conservador declaró en su programa que, antes de viajar a los Territorios Ocupados, tenía la intención de compartir la información de su vuelo con el ejército israelí. Según Rokna, Carlson afirmó: «Quería que esta información llegara al ejército israelí para que no nos confundieran con un dron iraní». Continuó: «No quiero parecer paranoico, pero esta es probablemente la región más violenta del mundo.
Un supremacista nunca se puede quedar sin nadie a quien culpar.