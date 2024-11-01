edición general
Tucker Carlson: "EEUU ha dejado atrás la república y ha entrado en fase imperial"

"El Congreso inevitablemente se marchitará. Ya lo está", añadió, destacando que no se consultó a los legisladores y que su autoridad constitucional fue ignorada.

tucker carlson , eeuu , venezuela , trump
Jointhouse_Blues
Dictadura, se dice dictadura.

Alakrán_
#1 De momento su presidente ganó las elecciones.

Jointhouse_Blues
#2 Mira, igual que aquel famoso pintor austríaco. :roll:

Alakrán_
#4 Exacto. Hay motivos legítimos para descalificarlo. No hay porque tirar de falsedades.

Black_Txipiron
#2 lo cual le habilito para hacer X funciones. Y ahora asume X, las funciones Y del congreso e incluso funciones de la justicia.

Findeton
#1 Tucker Carlson no es periodista, es simplemente autónomo a sueldo del que mejor pague.

Cuñado
Del creador de éxitos como Carlson no es precisamente ortodoxo ni parte del sistema, por algo le echaron de la cadena en que trabajaba link llega a sus pantallas, con aún más hipocresía y oportunismo:

Findeton
#10 Yo diría sus ideas por ejemplo respecto a Putin/Ucrania no son propias sino un comercial pagado. Puede que me equivoque, ojalá, pero esa es la sensación que tengo cuando le escucho.

Cuñado
#11 No como cuando trabajaba en Fox, que era un paladín de la objetividad, la cordura y la imparcialidad :tinfoil:

Resumiendo, que cuando decía lo que te interesaba era un periodista independiente y ahora que no es un mercenario.

Findeton
#13 No sé, no veo Fox news. Sin embargo youtube si veo más.

Cuñado
#15 No me cabe duda. Tu comentario defendiendo la profesionalidad e independencia de Tucker Carlson es de apenas unos días después de su entrevista comida de falo a Milei :tinfoil:

Findeton
#16 Dije que no era ortodoxo ni parte del sistema. Lo cual, es cierto. No dije que fuera profesional.

Cuñado
#17 No, claro, sólo dijiste que lo echaron por decir la verdad :shit:

Tengo que no reconocer que no me he encontrado a mucha gente con tu capacidad de mentir de manera tan manifiesta sin el menor atisbo de vergüenza. Es sorprendente, la verdad.

Malinke
#1 lo que había o lo de ahora. :troll:

Findeton
#6 Exacto, Carlson no es trigo limpio.

Spirito
EEUU lleva en fase imperial bastantes años, con excusas como "libertad", "dictadura" y "democracia" (según convenía) "armas de destrucción masiva", "terrorismo", "narcolanchas", "seguridad nacional"... ... ... y lo que se les antojara y antoje.

Ahora EEUU va a pasos aguigantados al totalitarismo, hacia una futura dictadura.

EEUU, hoy por hoy, ya no es una democracia plena y es peligroso.

Mauro_Nacho
El problema es que en EE.UU. hay una parte de la población que aprueba esas políticas de Imperio, imponer de forma clara y sin esconderse el someter territorios fuera de sus fronteras y robarles sus recursos.
Esto puede llevarnos a una guerra, a conflictos, a violencia, muchas muertes y estados fallidos, en el peor de los casos en una guerra nuclear.
Puede suponer una escalada nuclear, pero además esto puede suponer un peligro de cohesión de los propios EE.UU., en las políticas que todo vale,…   » ver todo el comentario

Cuñado
#7 Lamentablemente, no es algo exclusivo de EE. UU.

Sólo hay que leer a los patriotitas españoles para ver lo orgullosos que están de un Imperio Español que sólo conocen a través de la fantasía revisionista del nacionalcatolicismo.

El corolario a la brillante síntesis de Schopenhauer sobre el patriotismo* es que todo patriota defenderá de manera totalmente irreflexiva todo aquello que crea ventajoso para su patria.

*Todo imbécil execrable, que no tiene en el mundo nada de que pueda enorgullecerse, se refugia en este último recurso, de vanagloriarse de la nación a que pertenece por casualidad.

HeilHynkel
#7

Que lo apruebo su población, dentro de lo malo, entra en lo comprensible.

Lo raro es la cantidad de lameculos OTANeros que tenemos aquí que no hacen más que soltar soflamas a favor de joder a Europa. Son como el mierda de Milei, pero con menos pelo.

Pontecorvo
Pues ayer lo vi en la reunión que hizo Trump en la Casablanca con los jefazos del petróleo, así que muy preocupado no debe de estar.
1 K 17

