edición general
11 meneos
17 clics
Tucker Carlson acusa al gobierno de Trump de usar el asesinato de Kirk para pisotear la Primera Enmienda

Tucker Carlson acusa al gobierno de Trump de usar el asesinato de Kirk para pisotear la Primera Enmienda

Carlson, una de las figuras más mediáticas de la derecha en EE. UU., afirmó que Kirk era un “defensor de la libertad de expresión” y advirtió que su asesinato no debería usarse como “palanca” para impulsar leyes contra el discurso de odio en el país, después de que el gobierno amenazara con tomar medidas contra los críticos del fundador de Turning Point USA. El asesinato de Kirk ha desatado un debate polarizador sobre la libertad de expresión en todo Estados Unidos.

| etiquetas: charlie kirk , tucker carlson , trump , primera enmienda , libertad de expresi
9 2 0 K 125 actualidad
5 comentarios
9 2 0 K 125 actualidad
themarquesito #1 themarquesito
Lleva pisoteando la I Enmienda desde bastante antes del asesinato de Kirk
2 K 53
karakol #3 karakol
La primera reccion de los gobiernos republicanos en Estados Unidos cuando pasa algo es recortar derechos como si tuvieran prisa, verbigracia, el atentado contra el World Trade Center y la subsiguiente e inmediata, solo seis semanas después del atentado, Patriot Act.
Tan inmediata que pareciera que ya estuviera redactada con antelación. :tinfoil:
0 K 20
Fraktal #2 Fraktal
Se ha hecho caquita pensando que con esas leyes se le acaba el chollo.
0 K 7
#4 Grahml
#2 La verdad que con el odio irracional que están difundiendo, no sería de extrañar que aparezcan más asesinos expertos en tiro a larga distancia, incluso de debajo de las piedras, sabiendo además el fácil acceso que en EEUU se tiene a las armas.
0 K 20
Arkhan #5 Arkhan
#4 No parece muy inteligente generar tanta crispación social en un país en el que tienen barra libre de armas, un sistema sanitario deficiente y de escudo social inexistente que deja campar a sus anchas las patologías psiquiátricas sin tratamiento ni asistencia.
1 K 31

menéame