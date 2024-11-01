Tucker Carlson acusa al gobierno de Trump de usar el asesinato de Kirk para pisotear la Primera Enmienda

Carlson, una de las figuras más mediáticas de la derecha en EE. UU., afirmó que Kirk era un “defensor de la libertad de expresión” y advirtió que su asesinato no debería usarse como “palanca” para impulsar leyes contra el discurso de odio en el país, después de que el gobierno amenazara con tomar medidas contra los críticos del fundador de Turning Point USA. El asesinato de Kirk ha desatado un debate polarizador sobre la libertad de expresión en todo Estados Unidos.