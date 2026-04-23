TSMC presenta chips más pequeños y rápidos sin necesidad de una nueva y costosa herramienta de ASML [ENG]

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co presentó el miércoles su última generación de tecnología de fabricación de chips y afirmó que espera poder crear chips más pequeños y rápidos sin necesidad de adquirir costosas máquinas nuevas de ASML. TSMC, el gigante mundial que fabrica chips para Nvidia, Apple y Google, entre muchos otros, presentó dos mejoras en la tecnología de fabricación de chips: una denominada A13, que entrará en producción en 2029 y probablemente se utilizará para chips de inteligencia artificial, y otra denominada N2U...
| etiquetas: taiwan semiconductor manufacturing co , asml , chips , semiconductores