El TSJR eleva a 975.000 euros la indemnización por el intercambio de bebés en Logroño

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJR ha dictado sentencia por la que estima parcialmente el recurso presentado por una de las niñas intercambiadas en el Hospital San Millán en junio de 2002. En la sentencia queda acreditado que, tras el nacimiento de dos niñas en junio de 2002, se produjo un intercambio en la Unidad Neonatal del Hospital San Millán, por lo que cada niña fue entregada a una familia distinta de la biológica. Esta situación se prolongó hasta el año 2021 en el que se determinó la verdadera filiación de las niñas.

2 comentarios
sorrillo #2 sorrillo *
No entiendo lo de "se prolongó hasta", por lo que entiendo se determinó cuando las niñas tenían ya 19 años. Si has criado una hija hasta los 19 años por mucho que no sea biológicamente la que engendraste es tu hija, entiendo que eso de se "prolongó hasta" no significará intercambio de familias, entiendo que se va a prolongar hasta que se mueran.

Ojo que no pongo en duda la necesidad de indemnizaciones y todo ello, meramente que esa expresión me suena rara dada la descripción del caso.
