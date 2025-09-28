edición general
El TSJCat declara nulo el despido de una empleada sospechosa de fingir lumbalgia porque Mercadona accedió a sus datos médicos sin permiso

La Sala recuerda que los datos relativos a la salud son especialmente protegidos y su tratamiento está prohibido salvo excepciones legales, ninguna de las cuales se acreditó. Por tanto, el uso de esa información para organizar un seguimiento y justificar el despido constituyó una vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de datos personales.

3 comentarios
CleverHans #2 CleverHans
Algo me dice que nadie va a tener una pena por acceder a historias clínicas de manera fraudulenta y/o compartir información sensible de modo ilegal
#1 cunaxa
¿ Empresas delincuentes ?
Nada nuevo en España, por desgracia.
Ojalá la inspección de Trabajo se pusiera seria y fuera cerrando todas esas empresas delincuentes.
Así dejaban sitio para las empresas honradas.
sotillo #3 sotillo
#1 Por consultar ilegalmente datos médicos hay gente en la cárcel ¿A los de Mercadona no les afecta esta ley?
