46
meneos
308
clics
Boicot a Israel desde el carrito de la compra
La aplicación 'No Thanks' facilita la identificación de productos que colaboran con la ocupación y el genocidio
|
etiquetas
:
israel
,
compra
,
código de barras
,
boicot
#1
Esteban_Rosador
*
Hasta hace poco era fácil ver patatas en Mercadona producidas en Israel.
Copio
"Solamente tienes que escanear el código de barras y la aplicación comparará este código con la marca. Luego busca en nuestra base de datos si esa marca figura en la lista de sujetos de boicot o no. Si está en la lista, la aplicación te lo notificará y te ofrecerá alternativas"
1
K
31
#2
Suleiman
Hay que tener ojo porque he leído que produce falsos positivos en productos que no son de Israel.
0
K
13
#3
MoussaZy
*
#2
En los positivos te da el trazado y explicación, la cual puedes corroborar con una simple búsqueda.
Raro que de falsa alarma
2
K
22
#4
Tensk
En esta época del año QUIZÁS no tanto, que deberíamos tenerlas ya cosechadas, pero en las bolsas de patatas tiene que venir el origen (país) y las llegamos a traer de Israel (y Egipto, entre otros).
Fijaos bien y no las compréis de Israel, que se distinguen fácil por llevar kipá y ricitos largos en las sienes.
0
K
11
#8
El_Tio_Istvan
No todos los héroes llevan capa.
0
K
11
#7
Picatoste_de_ajo
Si el establecimiento tiene productos de Israel (y por lo tanto se la suda todo), ya ni entro. (Lo sé, hay pocas alternativas)
0
K
9
#5
Libre_albedrío
Quizás es hora, de que solo se compre productos español. Tenemos suficiente para que nada falte.
0
K
7
#9
tricionide
Carrefour tiene mucho que ver con Israel
El 8 de marzo de 2022, el Grupo Carrefour anunció un nuevo acuerdo de franquicia en Israel con Electra Consumer Products y su filial Yenot Bitan, ambas activas en el establecimiento de colonias ilegales israelíes.
0
K
7
#6
xaviRodPri
En Eroski tuvieron hasta hace poco patata de Israel, teniendo en cuenta que vivo en galicia... Acabe pagando mas por la patata gallega, y a dia de hoy ya no las tienen de Israel. Pero la culpa es de la misma empresa que produce la patata gallega, que es de Xinzo de Limia, puesto que eran los importadores.
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
