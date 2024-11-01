edición general
El equipo israelí, Premier Tech, excluido del Giro de Bolonia [Eng]

El equipo ciclista Israel-Premier Tech ha sido excluido del Giro dell'Emilia, que se celebrará el próximo mes en Bolonia, por motivos de seguridad pública. La decisión se toma tras los disturbios ocurridos este mes en la Vuelta a España, donde el equipo fue objeto de protestas pro palestinas en contra de la guerra de Israel en Gaza. La prueba española se vio afectada por varios incidentes, y la última etapa tuvo que ser suspendida después de que los manifestantes invadieran parte del recorrido.

Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
Cada acontecimiento deportivo, cultural o económico que impiden la participación de Israel es un avance para para restablecer la dignidad de la humanidad. Pero es mucho más lo que hay que hacer.
makinavaja #2 makinavaja
Es es el camino, paso a paso,... aunque sea tarde...
#1 IsraelEstadoGenocida *
Por lo visto es una carrera no oficial de la UCI, pero empieza a calar el rechazo a este equipo
jonolulu #3 jonolulu
#1 El Giro dell'Emilia es UCI ProSeries
#6 IsraelEstadoGenocida
#3 no tengo ni idea, es lo que he deducido de la noticia, que había sido invitado, y ahora no.

No es el caso de la vuelta, por ejemplo, que se clasifica por méritos, ¿no?
#4 Pitchford
La UCI sigue en sus trece, pero esperemos que la gente les siga "animando" a excluirlos de una vez de todas las competiciones.
Connect #7 Connect
Hay que ser provocador para crear un equipo nuevo y pasearte por medio país con una camiseta donde pone Israel, cuando sabes que tu país no es bienvenido en ningún lado por las acusaciones de genocidio en Gaza.
