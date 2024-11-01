El equipo israelí, Premier Tech, excluido del Giro de Bolonia [Eng]

El equipo ciclista Israel-Premier Tech ha sido excluido del Giro dell'Emilia, que se celebrará el próximo mes en Bolonia, por motivos de seguridad pública. La decisión se toma tras los disturbios ocurridos este mes en la Vuelta a España, donde el equipo fue objeto de protestas pro palestinas en contra de la guerra de Israel en Gaza. La prueba española se vio afectada por varios incidentes, y la última etapa tuvo que ser suspendida después de que los manifestantes invadieran parte del recorrido.