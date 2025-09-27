edición general
Los estibadores europeos coordinan el boicot a los buques con carga militar enviados a Israel

Bajo el lema "los estibadores no trabajan para la guerra", los estibadores se reunieron el sábado en Génova para definir formas de bloquear conjuntamente la salida de buques con carga militar de puertos europeos con destino a Israel. Están "contra la guerra" y "contra la ocupación de Palestina" y piden "el fin del genocidio" en Gaza. El sindicato convocante, la 'Unione Sindacal di Base' (USB) italiana, pretende extender el boicot a las exportaciones militares a todos los puertos europeos.

reithor
Al final, la sociedad se organiza mientras sus representantes no pasan del parloteo.
guuilesmiz
#1 nuestros representantes no pasan del parloteo porque es su forma de apoyar a israel, y por tanto al genocidio que está cometiendo sobre el Pueblo Palestino. No es incapacidad, son directamente cómplices
reithor
#13 #9 #6 al menos no sacan tanquetas de cañón de agua contra los estibadores. De momento.
frankiegth
#1. Esa es la gran mentira de la "representación". La clase política solo se representa a sí misma, lo único que cambia entre partidos políticos es su ancho de las tragaderas.

Unos partidos políticos tragan con un genocidio y otros partidos políticos no lo hacen. Ya solo por eso merece la pena al menos no votar contra nuestros propios intereses.
Jodere
#1 Vergonzoso, que los políticos bien pagados de los países den largas a ese genocidio
kastanedowski
La gente tiene mas sentido comun que los "elegidos en elecciones legales"
SegarroAmego
Podrían hacer un boicot también a la droga que les llega
josejon
#3 ¿Por hablar de manzanas cuando peras traigo?
dieter50
#3 ten cuidao q como por el boicot te bajen mas la calidad t puede dar un ictus. q se te ve al borde
Galton
This is the way!
bibubibu
No sólo con la carga militar, tiene que ser con todo producto que venga de Israel.
platypu
Yo lo que haria es sustituir a toda esa mafia que controla el transporte por empleados públicos. Se acabaría el trafico de drogas en minutos
javibaz
#7 estamos hablando de armas, no de drogas. Y lo que están haciendo es muy grande.
vicvic
La justicia es quien tiene que decidir estas cosas, no un grupo privado en el que seguro que unos lo han decidido y los otros han de aceptar so pena de sufrir represalias.

Luego pasan cosas como estas :
www.meneame.net/m/actualidad/puerto-valenciano-era-coladero-droga-cont
