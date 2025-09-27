Los estibadores europeos coordinan el boicot a los buques con carga militar enviados a Israel

Bajo el lema "los estibadores no trabajan para la guerra", los estibadores se reunieron el sábado en Génova para definir formas de bloquear conjuntamente la salida de buques con carga militar de puertos europeos con destino a Israel. Están "contra la guerra" y "contra la ocupación de Palestina" y piden "el fin del genocidio" en Gaza. El sindicato convocante, la 'Unione Sindacal di Base' (USB) italiana, pretende extender el boicot a las exportaciones militares a todos los puertos europeos.