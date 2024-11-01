7 respuestas para que no te quedes con ninguna duda sobre lo que ha pasado este sábado en el caso de Begoña Gómez

Begoña Gómez fue citada por el juez Peinado por presunta malversación en la designación de una asesora en La Moncloa. No acudió personalmente; La ausencia está respaldada por la circular 4/1995, que permite que solo acudan los abogados. También estaban citados el delegado del Gobierno en Madrid y su asesora, quienes tampoco se presentaron. La Fiscalía y las defensas solicitaron el archivo de la causa. Se explica lo que piden las acusaciones y la argumentación de cada parte, así como las posibilidades que se abren ahora en la causa judicial