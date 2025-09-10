edición general
El TSJC anula gran parte del decreto que blindaba el catalán como lengua vehicular en las escuelas

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anulado varios artículos clave del decreto de régimen lingüístico educativo de la Generalitat de 2024 y ha estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya (AEB).

#3 candonga1
Luego que los jueces no hacen política.... por comparar:

El TSJ balear desestima la imposición del 25% de castellano en las aulas
#1 ehizabai
"Si eres español, habla español".

Y de ahí no se sale.
#4 uvi
Los datos dicen que el nivel de castellano en Catalunya esta en la media nacional, pero los jueces saben más.

Algo consensuado y respaldado por la gran mayoría de la sociedad catalana, pero eso da igual, que sabrá el pueblo.
#5 pirat
Con los españolistas siempre hay unos que acumulan todos los derechos y otros que carecen de estos.
Epañoles de primera y de segunda, al tener los segundos menos derechos lingüísticos que algunos inmigrantes.
#2 ElenaCoures1
Buena noticia. A ver si así se puede tratar las educación con bilingüismo equilibrado para que no haya imposiciones
