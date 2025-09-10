El TSJC anula gran parte del decreto que blindaba el catalán como lengua vehicular en las escuelas

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anulado varios artículos clave del decreto de régimen lingüístico educativo de la Generalitat de 2024 y ha estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya (AEB).
Y de ahí no se sale.
Algo consensuado y respaldado por la gran mayoría de la sociedad catalana, pero eso da igual, que sabrá el pueblo.
Epañoles de primera y de segunda, al tener los segundos menos derechos lingüísticos que algunos inmigrantes.