comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
21
clics
El TSJ valenciano anula el acuerdo de la Universitat de València que rompía relaciones con centros israelíes
La institución académica recurrirá el fallo, que considera discriminatorio el acuerdo tras un recurso interpuesto por la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio
|
etiquetas
:
sionismo
,
genocidio
,
gaza
,
palestina
,
uv
,
valencia
,
tsj
15
3
0
K
151
actualidad
8 comentarios
15
3
0
K
151
actualidad
#2
casicasi
*
ACOM es el pseudópodo del siniestro lobby sionista es España, que ya ha hecho metástasis en el entramado PP-VOX. Que su dueño aclare a que soberanía guarda lealtad. Hay traidores entre nosotros.
8
K
128
#6
carakola
*
#2
ya ha hecho metástasis en el entramado PP-VOX
Y por lo tanto con la parte corrupta de la judicatura. Vamos apañados.
2
K
51
#1
colipan
Son amigos genocidas coño
3
K
61
#5
Gry
¿Entonces también están obligados a no discriminar a instituciones e investigadores rusos que quieran colaborar con ellos?
3
K
55
#4
capitan__nemo
Esto tendrá que llevar a un tribunal supremo en el que se tendrá que demostrar que israel es un pais genocida, que comete crimenes de guerra, crimenes de lesa humanidad, terrorismo, invasion, ocupacion, asesinatos, apartheid, viola los derechos humanos.
Y que el complejo universitario israeli colabora en la labor por ejemplo haciendo ciencia para la fabricacion y uso de armas que despues se han usado para cometer todos esos crimenes.
No sé si con la certificacion de la onu y numerosas ongs y organizaciones que ya han comprobado y declarado que es un pais genocida y que comete crimenes de guerra y lo demas les valdrá a los tribunales para lo primero.
1
K
28
#3
Pertinax
*
Encontraba cierto sentido a que una institución académica que basa su actividad universitaria en Oriente Medio se rebelase contra esa decisión.
Después he descubierto de qué van estos sionistas genocidas de ACOM y se me ha pasado.
a-com.es/
1
K
22
#8
capitan__nemo
Los sionistas españoles y extranjeros sionistas en España son como el opusdei o como los gulenistas en Turquia.
0
K
20
#7
XtrMnIO
Pues claro, los jueces siempre han compartido mesa con los señoritos, en este caso, con señoritos sionistas.
0
K
13
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
