El TSJ tumba la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid

Varapalo judicial para el Ayuntamiento de Valladolid. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anula la Zona de Bajas Emisiones. El Alto Tribunal estima el recurso presentado por la Asociación Liberum y tumba la Zona de Bajas Emisiones, por haberse aprobado el proyecto en junta de gobierno y en el pleno a la vez que la Ordenanza. Así lo detalla la propia asociación en su cuenta de X, antes twitter, y reconocen las fuentes municipales consultadas por ese periódico.