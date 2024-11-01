El TSJ de Canarias niega a dueños de apartamentos su uso como vivienda vacacional y les obliga a cederlos a un explotador turístico

No pueden residir en ellos y tampoco explotarlos como vivienda vacacional. Al menos tres sentencias dictadas en julio por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) obligan a propietarios de apartamentos ubicados en complejos turísticos del sur de la isla de Gran Canaria a cederlos a un explotador único. Esas resoluciones judiciales, dictadas en un intervalo de apenas quince días, avalan los decretos firmados por el presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria que declaran la imposibilidad de continua