El TSJ balear desestima la imposición del 25% de castellano en las aulas

El TSJ balear desestima la imposición del 25% de castellano en las aulas

El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) ha desestimado el recurso de la asociación PLIS, que pretendía introducir por la vía judicial la cuota el 25% de castellano en las aulas baleares. Esta asociación dedicada al mundo de la educación, y con un perfil españolista, había presentado una demanda contra el gobierno balear, después de que la imposición del 25% de castellano en las escuelas ya fuera rechazada por el mismo tribunal en el 2024. La noticia ha sido recibida como "una victoria" por la Obra Cultural Balear (OCB),

4 comentarios
devilinside #1 devilinside
No sé qué problema tienen los fachas estos. Que metan a sus hijos en un privado que sólo dé clases en castellano, que los habrá
2 K 26
#3 mancebador
#1 Es verdad, que se creen estos malditos contribuyentes fascistas, mira que exigir que les den a sus hijos parte de las asignaturas en castellano, lengua cooficial en Baleares. Menudos fascistas turboliberales. :roll:
0 K 10
victorjba #4 victorjba
#1 No, los meten en el colegio británico o el alemán que solo dan en castellano la asignatura de lengua. Pero eso está bien, que todos sabemos que el inglés o el alemán son idiomas cooficiales :troll:
0 K 20
jewel_throne #2 jewel_throne
- Queremos el 25% de las clases en castellano......- PLIS.
- Es diu "por favor " a l'idioma de Cervantes...- OCB.
- Callad malditos fumetas.
0 K 9

