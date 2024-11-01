edición general
11 meneos
11 clics
Israel-Premier Tech: el equipo propiedad de un amigo de Netanyahu y que utiliza el ciclismo para blanquear al país

Israel-Premier Tech: el equipo propiedad de un amigo de Netanyahu y que utiliza el ciclismo para blanquear al país

Sylvan Adams, su dueño, se autoproclama "embajador de Israel" y ha reconocido en varias ocasiones que utiliza al equipo ciclista para mejorar la imagen del país

| etiquetas: israel , premier , tech , queipo , propiedad , amigo , neitanyahu
9 2 0 K 132 politica
3 comentarios
9 2 0 K 132 politica
Supercinexin #2 Supercinexin
No se podía saber que el dueño del equipo ciclista de la colonia racista fuera un puto racista sionista financiador del Genocidio Palestino y amigo personal del genocida Netanyahu. ¡Si el deporte va siempre separado de la política, hombre! ¿Cómo ha podido pasar?
1 K 29
vicus. #1 vicus.
Esta si que no me lo esperaba, un sionista en la familia Adams, que sería el más malote de todos, me imagino..
0 K 19
Khadgar #3 Khadgar
Pues le está saliendo la inversión de puta madre. :roll:
0 K 14

menéame