11
meneos
11
clics
Israel-Premier Tech: el equipo propiedad de un amigo de Netanyahu y que utiliza el ciclismo para blanquear al país
Sylvan Adams, su dueño, se autoproclama "embajador de Israel" y ha reconocido en varias ocasiones que utiliza al equipo ciclista para mejorar la imagen del país
etiquetas
israel
premier
tech
queipo
propiedad
amigo
neitanyahu
9
2
0
K
132
politica
3 comentarios
9
2
0
K
132
politica
#2
Supercinexin
No se podía saber que el dueño del equipo ciclista de la colonia racista fuera un puto racista sionista financiador del Genocidio Palestino y amigo personal del genocida Netanyahu. ¡Si el deporte va siempre separado de la política, hombre! ¿Cómo ha podido pasar?
#1
vicus.
Esta si que no me lo esperaba, un sionista en la familia Adams, que sería el más malote de todos, me imagino..
#3
Khadgar
Pues le está saliendo la inversión de puta madre.
