El TSCJ avala la eutanasia de Noelia pero reconoce el derecho de su padre a recurrirlo

Los magistrados mantienen que los familiares de solicitantes de eutanasia pueden oponerse a su muerte, dejando, a la práctica, la agonía de la paciente en manos de Abogados Cristianos

Pasoto #3 Pasoto
Es adulta, es decisión propia. Fin.
karakol #5 karakol
Ya es mala suerte la que ha tenido Noelia esta vida.

Pillar esa enfermedad, tener un padre incapaz de entender la situación y coincidir en el tiempo con unos miserables fascistas meapilas que solo quieren ver sufrir a las personas.

Espero que muy pronto pueda liberarse de todo eso y encuentre la paz que busca.
cocolisto #7 cocolisto
Un tribunal que se niega a investigar a los inductores de la muerte de 7291 abuelos en unas condiciones lamentables y sin embargo deniega que alguien acabe con su dolor y sufrimiento voluntariamente. Malnacidos!
mariKarmo #1 mariKarmo
Faltaría más no conceder el derecho de recurrir recogido en nuestra Constitución.
#2 Leovigildo
#1 Pues es lamentable que su familia no respete su deseo y su moral, queriendo imponer la suya propia, pero así es... Es bueno que las resoluciones judiciales puedan ser sometidas a los recursos y remedios que la ley dispone.
mariKarmo #4 mariKarmo
#2 totalmente de acuerdo
#6 bizcobollo
#1 Si yo mañana quiero comer lentejas, ¿alguien puede recurrirlo?
antesdarle #8 antesdarle *
#6 eso en el caso de comida solo aplica con la tortilla sin cebolla
asola33 #9 asola33
" En el auto, los magistrados mantienen que los familiares de solicitantes de eutanasia pueden oponerse a su muerte, dejando, a la práctica, la agonía de la paciente en manos de Abogados Cristianos. Y es que, si la entidad vuelve a recurrir ante el Supremo, alargará más el dolor de la jóven que tenía que recibir la muerte asistida el 5 de agosto de 2024."
Después del supremo, el constitucional, Europa...
