El TSCJ avala la eutanasia de Noelia pero reconoce el derecho de su padre a recurrirlo

Los magistrados mantienen que los familiares de solicitantes de eutanasia pueden oponerse a su muerte, dejando, a la práctica, la agonía de la paciente en manos de Abogados Cristianos
Pillar esa enfermedad, tener un padre incapaz de entender la situación y coincidir en el tiempo con unos miserables fascistas meapilas que solo quieren ver sufrir a las personas.
Espero que muy pronto pueda liberarse de todo eso y encuentre la paz que busca.
Después del supremo, el constitucional, Europa...