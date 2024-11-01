edición general
4 meneos
16 clics
El TS recuerda que la enfermedad común preexistente agravada por la actividad laboral puede considerarse accidente de trabajo

El TS recuerda que la enfermedad común preexistente agravada por la actividad laboral puede considerarse accidente de trabajo

la patología preexistente había sido significativamente exacerbada por el esfuerzo físico realizado en su entorno laboral

| etiquetas: cgt , salud laboral , enfermedad profesional , sentencia , economía , accid
3 1 0 K 35 actualidad
sin comentarios
3 1 0 K 35 actualidad

menéame