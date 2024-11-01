El trumpismo lleva a Ayuso a revelar su ignorancia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trazado una línea de conexión directa entre las recientes reformas en México y los planes del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según la líder del trumpismo español, España se encamina hacia un modelo de democracia popular donde los contrapesos institucionales están siendo devorados por una estructura gubernamental que actúa con la voracidad de una piraña contra todo poder independiente.