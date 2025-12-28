edición general
Trump y Zelenski se reúnen en Florida para cerrar el acuerdo de paz "al 100%"

Por séptima vez y para cerrar 2025, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski se reúne este domingo con su homólogo Donald Trump en la casa de Mar-a-Lago de Florida. El encuentro, que según la Casa Blanca tendrá lugar a las 13 horas (19:00 hora peninsular española), servirá para intentar cerrar el plan de paz de 20 puntos que Estados Unidos ha elaborado en diferentes encuentros con representantes diplomáticos de Kiev y Moscú. Zelenski reiteró en la víspera la necesidad de que su país reciba garantías de seguridad sólidas para aceptarlo.

mr_b #5 mr_b
Viendo los puntos, quiero comentar cuatro de ellos:

1. Ucrania es un país soberano: Rusia no aceptará perder el territorio que se declaró independiente.
2. Se comprometen a no atacarse: Ucrania lleva atacando su propio territorio desde 2014. ¿Qué hacemos con eso? ¿O eso sí vale?
3. Garantías de seguridad: Rusia no aceptará que la OTAN le siga enviando armas a Ucrania. Es uno de los puntos básicos que Rusia ha dicho que no aceptará desde hace décadas.…   » ver todo el comentario
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
¿Y se lo han dicho a Putin?
Doisneau #3 Doisneau *
#1 Mas bien Putin y Trump han hablado y se lo van a decir a Zelenski
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#3 Entonces no es un acuerdo de paz. Es ir a firmar la rendicion.
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#3 Y cuando Zelenski diga que no, como en las otras ocasiones ¿Qué será lo que digáis? xD
Jakeukalane #8 Jakeukalane *
Bueno, pues Lyman, Kramatorsk, Slovianks y Kupiannsk rusas. Ellos sabrán.

Lo suyo sería que nos dejaran a los europeos en paz y que ucranianos y rusos se peguen entre ellos con su propio dinero, no con el nuestro.
ofuquillo #2 ofuquillo
¿Von der Leyen está invitada, aunque solo sea para servir los cafés?
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
#2 Von der Leyer y algunos representantes más de la derecha europea están en el cuarto de al lado esperando a cuatro a que terminen para a continuación prestar sus servicios.
ofuquillo #7 ofuquillo
#4 Probablemente será así, sí.
Increíble la redacción de algunos puntos de la propuesta, como el 7, que no hayan tenido respuesta directa y contundente de la UE, pues es una injerencia absoluta de EEUU.
