Trump y Zelenski se reúnen en Florida para cerrar el acuerdo de paz "al 100%"

Por séptima vez y para cerrar 2025, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski se reúne este domingo con su homólogo Donald Trump en la casa de Mar-a-Lago de Florida. El encuentro, que según la Casa Blanca tendrá lugar a las 13 horas (19:00 hora peninsular española), servirá para intentar cerrar el plan de paz de 20 puntos que Estados Unidos ha elaborado en diferentes encuentros con representantes diplomáticos de Kiev y Moscú. Zelenski reiteró en la víspera la necesidad de que su país reciba garantías de seguridad sólidas para aceptarlo.