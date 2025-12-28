Trump y Zelenski se reúnen en Florida para cerrar el acuerdo de paz "al 100%"

Por séptima vez y para cerrar 2025, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski se reúne este domingo con su homólogo Donald Trump en la casa de Mar-a-Lago de Florida. El encuentro, que según la Casa Blanca tendrá lugar a las 13 horas (19:00 hora peninsular española), servirá para intentar cerrar el plan de paz de 20 puntos que Estados Unidos ha elaborado en diferentes encuentros con representantes diplomáticos de Kiev y Moscú. Zelenski reiteró en la víspera la necesidad de que su país reciba garantías de seguridad sólidas para aceptarlo.
1. Ucrania es un país soberano: Rusia no aceptará perder el territorio que se declaró independiente.
2. Se comprometen a no atacarse: Ucrania lleva atacando su propio territorio desde 2014. ¿Qué hacemos con eso? ¿O eso sí vale?
3. Garantías de seguridad: Rusia no aceptará que la OTAN le siga enviando armas a Ucrania. Es uno de los puntos básicos que Rusia ha dicho que no aceptará desde hace décadas.… » ver todo el comentario
Lo suyo sería que nos dejaran a los europeos en paz y que ucranianos y rusos se peguen entre ellos con su propio dinero, no con el nuestro.
Increíble la redacción de algunos puntos de la propuesta, como el 7, que no hayan tenido respuesta directa y contundente de la UE, pues es una injerencia absoluta de EEUU.