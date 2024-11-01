Trump y Zelenski hablan de "disminuir tensiones" con Rusia en una reunión que aleja el envío de los misiles Tomahawk

Trump aseguró que Estados Unidos necesita los Tomahawk y que uno de los motivos por los que quiere poner fin a la guerra de Ucrania es dejar de "proporcionar cantidades masivas de armas" a Kiev. Los mandatarios se reunieron por más de dos horas, en una conversación calificada por Zelenski, en sus redes sociales, como de verdadera ayuda para acercar el fin "de esta guerra".