Trump y Zelenski hablan de "disminuir tensiones" con Rusia en una reunión que aleja el envío de los misiles Tomahawk

Trump aseguró que Estados Unidos necesita los Tomahawk y que uno de los motivos por los que quiere poner fin a la guerra de Ucrania es dejar de "proporcionar cantidades masivas de armas" a Kiev. Los mandatarios se reunieron por más de dos horas, en una conversación calificada por Zelenski, en sus redes sociales, como de verdadera ayuda para acercar el fin "de esta guerra".
| etiquetas: guerra , ucrania , trump , zelenski , disminuir tensiones , rusia
Dos amos tienen.
Los enemigos que ha elegido parece que son China y nosotros en la UE.
A ver si vuelven las aguas a su cauce, aunque yo no soy nada optimista. Aunque se vaya Trump, el camino de presionarnos, atacarnos y despreciarnos ya está abierto.