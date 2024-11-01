Trump se vuelve totalmente tóxico para la extrema derecha europea [ENG]

Donald Trump se ha vuelto tan tóxico políticamente en Europa que incluso sus aliados ideológicos más cercanos lo ven cada vez más como un lastre. «Tenemos que mantener las distancias», dijo Marine Le Pen, de Agrupación Nacional, a sus compañeros diputados de extrema derecha en una reunión el martes, según un alto cargo del partido presente en ella. Los populistas de derechas europeos ya se estaban alejando del presidente de Estados Unidos incluso antes de que el primer ministro húngaro, Orbán, sufriera una dura derrota en las elecciones.
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Y en las derechas son tan estúpidos, que sólo se han dado (medio) cuenta ahora.
Va a ser verdad eso de que África empieza debajo de la Cordillera Cantábrica y los Pirineos.
Y los que defienden sus naciones como Le Pen. www.meneame.net/story/ue-manipula-otra-eleccion-hungria-cae-globalismo
Orban siguió una doctrina similar a la no alineación de Charles De Gaulle, donde siempre puso los intereses nacionales de Hungría por encima de la UE y la OTAN, y se opuso firmemente a la agenda globalista defendida por el Foro Económico… » ver todo el comentario