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Trump se vuelve totalmente tóxico para la extrema derecha europea [ENG]

Trump se vuelve totalmente tóxico para la extrema derecha europea [ENG]

Donald Trump se ha vuelto tan tóxico políticamente en Europa que incluso sus aliados ideológicos más cercanos lo ven cada vez más como un lastre. «Tenemos que mantener las distancias», dijo Marine Le Pen, de Agrupación Nacional, a sus compañeros diputados de extrema derecha en una reunión el martes, según un alto cargo del partido presente en ella. Los populistas de derechas europeos ya se estaban alejando del presidente de Estados Unidos incluso antes de que el primer ministro húngaro, Orbán, sufriera una dura derrota en las elecciones.

| etiquetas: orban , trump , tóxico , derecha , extrema , europea
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6 comentarios
10 2 0 K 147 actualidad
#1 Grahml
Trump siempre ha sido un puto apestado.

Y en las derechas son tan estúpidos, que sólo se han dado (medio) cuenta ahora.
5 K 91
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Menos para Abascal y Ayuso.

Va a ser verdad eso de que África empieza debajo de la Cordillera Cantábrica y los Pirineos.
3 K 59
#4 tierramar *
Hay 2 titpos de derecha: los que se someten y obedecen a EEUU, y hacen negocios personales como los Aznar con los fondos buitre,...
Y los que defienden sus naciones como Le Pen. www.meneame.net/story/ue-manipula-otra-eleccion-hungria-cae-globalismo
Orban siguió una doctrina similar a la no alineación de Charles De Gaulle, donde siempre puso los intereses nacionales de Hungría por encima de la UE y la OTAN, y se opuso firmemente a la agenda globalista defendida por el Foro Económico…   » ver todo el comentario
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Catacroc #6 Catacroc
Incluso en EEUU, en Noviembre, cuando los midterms les den un revolcon de realidad, los republicanos tambien van a darse cuenta de donde se han metido dejando a Trump hacer lo que le de la gana sin ningun control.
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Metabarón #5 Metabarón
La derecha siempre ha apestado; Trump solo es la manifestación física de lo que representan.
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#3 Hoypuedeserungrandia
Una persona como Zanahorio con esos vaivenes emocionales de ahora me parece bien y dos minutos más tarde quiero matar a todos ,evidentemente es un peligro público,pero lo curioso es que está y estaba a la vista de todos, menos de la derecha y la ultraderecha.
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menéame