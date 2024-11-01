·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8048
clics
Guerra de Ucrania: Pokrovsk, Myrnograd y Kupiansk, en situación crítica
4891
clics
No es un pájaro, no es Clark Kent, es "perro con gafas": los tuiteros resumen las pullas de Sánchez y el show de las derechas en la comisión del Senado
5488
clics
Precipitaciones medias anuales en Europa (2023)
4318
clics
“Aparcas como un gilipollas”. Las pegatinas imposibles de quitar que están triunfando contra los que no saben dejar su coche entre las cuatro líneas
3876
clics
Qué es la línea de Wallace, la frontera invisible que los animales nunca traspasan
más votadas
267
El Gobierno comunica oficialmente a la Fundación Franco la apertura del proceso para extinguirla
280
El día que un apagón reveló el truco detrás del precio de la electricidad
471
Madrid Network, el chiringuito de Esperanza Aguirre y Ayuso, dio un préstamo de 730.000 euros al cabecilla de la trama “eólica”, del PP
372
El culmen de las invitaciones ‘fake’ para cribados de cáncer: un hombre algecireño (Cádiz) es invitado a una prueba para cuello uterino
600
Bochorno general ante la ovación de los cargos del Govern a Carlos Mazón en el aniversario de la DANA: "Los aplausos de la vergüenza"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
158
clics
Trump vuelve a poner caramelos en la cabeza disfrazada de un niño en el evento de Halloween de la Casa Blanca (Eng)
Trump se hizo viral en 2019 después de colocar una barra de caramelo en el disfraz de Minion de un niño en el evento de «truco o trato» de la Casa Blanca.
|
etiquetas
:
casa blanca
,
trump
,
caramelos
,
disfraz
,
halloween
2
1
1
K
30
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
1
K
30
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Cabre13
Me muero de ganas de ver qué esperpento van a montar en navidades.
¿Trump desfilando en un trineo por Washington? ¿Fotomontajes de Trump como el niño Jesus? ¿Pavos marca Trump?
0
K
10
#1
Jodere
Mientras no diga que es inmigrante ilegal y lo deporte.
0
K
10
#2
tusitala
#1
O que tire caramelos al suelo gritando "comed, perros!!! "
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿Trump desfilando en un trineo por Washington? ¿Fotomontajes de Trump como el niño Jesus? ¿Pavos marca Trump?