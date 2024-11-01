edición general
3 meneos
158 clics
Trump vuelve a poner caramelos en la cabeza disfrazada de un niño en el evento de Halloween de la Casa Blanca (Eng)

Trump vuelve a poner caramelos en la cabeza disfrazada de un niño en el evento de Halloween de la Casa Blanca (Eng)  

Trump se hizo viral en 2019 después de colocar una barra de caramelo en el disfraz de Minion de un niño en el evento de «truco o trato» de la Casa Blanca.

| etiquetas: casa blanca , trump , caramelos , disfraz , halloween
2 1 1 K 30 actualidad
3 comentarios
2 1 1 K 30 actualidad
Cabre13 #3 Cabre13
Me muero de ganas de ver qué esperpento van a montar en navidades.
¿Trump desfilando en un trineo por Washington? ¿Fotomontajes de Trump como el niño Jesus? ¿Pavos marca Trump?
0 K 10
#1 Jodere
Mientras no diga que es inmigrante ilegal y lo deporte.
0 K 10
tusitala #2 tusitala
#1 O que tire caramelos al suelo gritando "comed, perros!!! "
0 K 10

menéame