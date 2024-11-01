Trump vs Soros: El ataque de los comunistas-nazis

El presidente de Estados Unidos acusa al oligarca George Soros de estar detrás de las protestas en su país. Sin embargo, lo que hay en el fondo de esta confrontación es la disputa entre dos modelos de acumulación capitalista. Hay un capítulo de los Simpsons en el que Homero decide aumentar de peso para que Mongtomery Burns su jefe y dueño de la planta nuclear de Springfield, lo incapacite y lo envíe a casa para trabajar de forma remota. Sin embargo, esta no es la cosa más absurda del episodio: la que se lleva el premio es la escena de la pelí..
Se echan en falta articulos referidos a los milmillonarios y oligarcas nazis de Trump.
Poco se habla de todos estos excepto de Musk.
Los sostenes financieros y mediaticos de Trump. Los Koch (heritage foundation, project 2025, consorcio industrial militar...), los Mercer (cambridge analytica, breitbart news, .. ), los Murdoch (foxnews, wsj, ...), Musk (x/twitter, spacex, xai), Jeffrey Yass, los Adelson (ultrasionismo genocida y… » ver todo el comentario
Debí darme cuenta,porque ellos lo controlan todo, absolutamente todo.
¿Ellos?¿quienes son ellos?
Ellos.Bueno hay un monton de grupos en esto.
Muchas iniciales, CIA, FBI, FMI, hay un monton, sí
Pero
